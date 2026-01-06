Bombazo: Enzo Pérez jugará en otro club de la Liga Profesional

El experimentado mediocampista Enzo Pérez es nuevo jugador de Argentinos Juniors tras el que fue su segundo ciclo en River en el último año.

El mundialista con la Selección argentina en 2014 y 2018 arriba al equipo del barrio porteño de La Paternal en condición de libre, tras su segundo paso por River el año pasado donde jugó 38 partidos.

El propio entrenador Nicolás Diez confirmó el arribo del mendocino y aseguró que "se sumará esta tarde" a la pretemporada del equipo que jugará Copa Libertadores este año.

El jugador se hizo la revisión médica este lunes por la mañana y se convertirá en el tercer refuerzo de Argentinos Juniors tras las llegadas del arquero chileno Brayan Cortes, proveniente de Peñarol de Uruguay, y del mediocampista Gino Infantino, a préstamo desde la Fiorentina de Italia.

Además, el entrenador aseguró que buscarán "un centro delantero más que, en ese puesto, necesitamos un poco más de competencia". Con la posible llegada de un atacante, Diez confirmó que "ahi cerraríamos nuestro mercado de pases porque han llegado la mayoría de los refuerzos que hemos pedido y solo falta un jugador más".

"Si mantenemos el plantel creo que tenemos algo ganado que es el conocimiento entre los jugadores y el cuerpo técnico y eso me parece algo muy bueno" añadió quien dirige a Argentinos Juniors desde enero del 2025.

El equipo de la Paternal será el sexto club en la carrera profesional de Enzo Pérez, tras su debut en Godoy Cruz de Mendoza y sus pasos por Estudiantes de La Plata, Benfica de Portugal, Valencia de España y River, su último experiencia.

En el ´MIllonario´, Pérez tuvo dos pasos: uno entre 2017 y 2023 y otro en 2025. En total, el mediocampista disputó 279 partidos, marcó 6 goles y conquistó 10 títulos, entre ellos, la histórica Copa Libertadores de 2018 ganada a Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Asimismo, Pérez jugó en la Selección argentina entre 2009 y 2018, disputando 26 partidos y marcando un solo gol. En estos 9 años que estuvo en el radar de la ´Albiceleste´, el futbolista disputó la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde fue subcampeón, y la de Rusia 2018, eliminado en octavos de final.