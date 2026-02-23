Crisis en River: Los posibles reemplazantes de Gallardo tras su renuncia

La noticia sacudió los cimientos de Núñez. Marcelo Gallardo anunció este lunes su renuncia como entrenador de River, poniendo punto final a su segundo ciclo al frente del primer equipo. La decisión obliga a la Comisión Directiva del "Millonario" a activar de inmediato el operativo sucesión, en un momento clave de la temporada: el Torneo Apertura en plena disputa y la Copa Sudamericana como gran objetivo en el horizonte cercano.

Gallardo, reconocido como el director técnico más ganador en la historia de la institución, cierra una etapa que, en su segunda versión, quedó marcada por resultados adversos y un rendimiento que no logró estar a la altura de las expectativas. El próximo jueves desde las 19:30, en el estadio Monumental, cuando River reciba a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura, se producirá su despedida formal del banco riverplatense.

Mientras tanto, Marcelo "Pichi" Escudero asumirá de manera interina, aunque la dirigencia sabe que la transición no puede extenderse demasiado. La carga del calendario y la necesidad de obtener buenos resultados apremian a un club que no concibe otro objetivo que el protagonismo en cada competencia.

Un escenario de decisiones estratégicas

La Comisión Directiva del "Millonario" enfrenta ahora una encrucijada. Las alternativas no son pocas, pero cada una implica matices deportivos, contractuales y simbólicos. Se trata, nada menos, que de encontrar al sucesor del técnico que marcó una era.

Entre las primeras opciones aparece Hernán Crespo, actualmente al mando del San Pablo de Brasil. Su presente en el conjunto paulista podría representar un obstáculo, aunque su vínculo histórico con el club de Núñez podría acelerar una eventual salida. Crespo ya demostró credenciales como entrenador al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana en 2020 con Defensa y Justicia, logro que lo posiciona como uno de los principales apuntados por su experiencia internacional y su identificación con la institución.

En una línea similar surge el nombre de Eduardo Coudet, conocido como "Chacho". Actualmente dirige al Alavés de España, lo que podría tornar más compleja su desvinculación. Si bien no surgió de las divisiones inferiores de River, su etapa como jugador lo dejó identificado con el club. Su perfil se caracteriza por un planteo táctico ofensivo, y su conquista con Racing en 2019 lo consolidó como un entrenador capaz de competir y ganar. Bajo la conducción del presidente Stefano Di Carlo y el resto de los miembros de la Comisión Directiva, su nombre aparece entre los candidatos de peso.

Opciones sin contrato y con sello ofensivo

Otra alternativa que analiza la dirigencia contempla entrenadores actualmente desocupados y con una propuesta futbolística alineada con el gusto histórico del hincha de River.

En ese grupo se encuentra Ariel Holan, campeón con Independiente en 2017 y con un reciente buen desempeño en Rosario Central. Su perfil combina trabajo táctico, desarrollo de juveniles y una idea de juego ambiciosa, lo que lo convierte en una apuesta atractiva para el "Millonario".

También figura Gabriel Milito, quien dirigió a Argentinos Juniors y logró conformar uno de los equipos más destacados del fútbol argentino reciente en términos de juego ofensivo. El ex defensor central encajaría con el perfil tradicional de la "Banda", que históricamente ha priorizado una identidad asociada al protagonismo y la búsqueda constante del arco rival.

Las alternativas sorpresivas

En un plano más complejo aparecen dos nombres ligados al trabajo formativo de la Selección argentina: Pablo Aimar y Diego Placente. Ambos han mostrado un buen desempeño en las divisiones inferiores de la "Albiceleste". Sin embargo, el sólido proyecto que desarrollan y la cercanía del Mundial 2026 representan obstáculos significativos para una eventual salida.

Su posible llegada sería una apuesta de fuerte carga simbólica y continuidad formativa, aunque hoy aparece como un escenario difícil debido al compromiso vigente con la estructura nacional.

Un cierre inminente y la urgencia del futuro

El adiós de Gallardo se materializará este jueves en el Monumental, en el duelo ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. Será el cierre de su segundo ciclo, uno que no logró replicar las alturas alcanzadas anteriormente pero que igualmente marca el final de una etapa trascendental.

En lo inmediato, la situación presenta puntos clave:

Renuncia oficial anunciada este lunes.

Despedida el jueves a las 19:30 ante Banfield.

Marcelo "Pichi" Escudero como entrenador interino.

Urgencia por la proximidad de la Copa Sudamericana y la continuidad del Torneo Apertura.

La Comisión Directiva deberá definir en tiempo récord quién conducirá el nuevo proyecto deportivo. River no solo necesita un nombre propio; requiere una conducción capaz de sostener la competitividad inmediata y reconstruir la confianza tras un ciclo que, en su tramo final, dejó más interrogantes que certezas.

En Núñez comienza una etapa decisiva. La elección del próximo entrenador no será simplemente un recambio en el banco de suplentes: será la determinación estratégica que marcará el rumbo del club en el corto y mediano plazo.