Bombazo en el mercado de pases: River cerró a Ángel Correa en una transferencia millonaria

River volvió a sacudir el mercado de pases con una de las incorporaciones más importantes del fútbol argentino en este período. El club de Núñez alcanzó un acuerdo total con Tigres para contratar a Ángel Correa, uno de los futbolistas argentinos con mayor recorrido internacional de los últimos años, en una operación millonaria que puede alcanzar los 17 millones de dólares.

La dirigencia del Millonario cerró la compra del pase del delantero, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, y de esta manera sumará a un jugador de amplia experiencia internacional y con pasado en la selección argentina.

La operación representa un nuevo movimiento de peso para River, que continúa fortaleciendo su plantel con nombres de jerarquía. Correa se incorporará a una lista de refuerzos que ya incluye a Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri, Giovanni González y Lucas Beltrán.

El club de Núñez, además, todavía no se retiró del mercado de pases y continuará insistiendo por Thiago Almada, jugador del seleccionado argentino y el gran anhelo de Eduardo Coudet.

Una transferencia de 15 millones de dólares fijos

El acuerdo entre River y Tigres se cerró en 15 millones de dólares fijos, a los que se sumarán otros 2 millones de dólares adicionales por objetivos.

De esta manera, si se cumplen las condiciones previstas para el pago de esos objetivos, el pase de Ángel Correa podría alcanzar un valor total de 17 millones de dólares.

El monto convierte a la incorporación en una de las operaciones más importantes del fútbol argentino durante este mercado de pases. La transferencia representa una apuesta económica significativa por parte de River para sumar a un futbolista con una extensa trayectoria internacional y antecedentes en la selección argentina.

La estructura del acuerdo combina así una suma fija con un componente adicional condicionado a objetivos, lo que establece el monto máximo que podría alcanzar la transferencia.

El viaje a la Argentina y la revisión médica

El próximo paso para concretar formalmente la llegada de Correa será completar toda la documentación correspondiente. Si ese proceso finaliza en tiempo y forma, el delantero viajará este jueves a la Argentina.

Una vez en el país, deberá realizarse la revisión médica y posteriormente firmar su contrato con River. El procedimiento será el paso previo a la formalización definitiva de su incorporación al plantel del Millonario.

El club de Núñez apuesta de esta manera por sumar a un futbolista de experiencia internacional y con un recorrido destacado dentro del fútbol argentino y de la selección nacional.

Contrato hasta diciembre de 2029

El vínculo que Ángel Correa firmará con River tendrá vigencia hasta diciembre de 2029. Se trata de un contrato de largo plazo que refleja la apuesta de la institución por incorporar a un jugador con experiencia internacional y trayectoria en el seleccionado argentino.

La llegada del delantero se suma a un mercado de pases en el que River ya concretó incorporaciones de alto impacto. La lista de nuevos futbolistas incluye a:

Nicolás Otamendi .

. Rafael Santos Borré .

. Mauro Arambarri .

. Giovanni González .

. Lucas Beltrán .

. Ángel Correa, cuyo acuerdo con Tigres ya fue alcanzado.

El delantero argentino se convierte así en uno de los nombres centrales de la renovación y el fortalecimiento del plantel riverplatense.

River todavía busca a Thiago Almada

Más allá del acuerdo alcanzado por Ángel Correa, River todavía mantiene activa su participación en el mercado de pases. La dirigencia del Millonario seguirá insistiendo por Thiago Almada, jugador del seleccionado argentino y señalado como el gran anhelo de Eduardo Coudet.

La continuidad de esa búsqueda muestra que el club de Núñez aún no considera cerrado su proceso de incorporaciones. Mientras avanza la llegada de Correa, River continúa trabajando para intentar sumar también a Almada.

La combinación de ambos movimientos marcaría otra etapa de fuerte inversión en el armado del plantel, con la incorporación de futbolistas de experiencia internacional y con pasado o presente en la selección argentina.