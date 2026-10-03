Burkina Faso confirmó que jugará ante Argentina pese a los problemas logísticos

El amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso, previsto para esta noche en el estadio Monumental, estuvo en duda debido a los problemas logísticos que atravesó el plantel africano, que permaneció varado en Marruecos hasta el viernes.

Tras varias horas de incertidumbre y versiones sobre una posible cancelación, la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF) confirmó que la delegación ya estaba en vuelo hacia Buenos Aires y aseguró que el encuentro se disputará según lo previsto.

El avión Airbus A330-203, correspondiente al vuelo HFY321, despegó de Casablanca a las 4 de la madrugada, hora argentina, y tenía previsto aterrizar a las 15.18, menos de seis horas antes del inicio del partido en el estadio de River Plate.

La ajustada llegada obligará al equipo africano a afrontar el compromiso prácticamente sin descanso y con poco tiempo para instalarse en la ciudad antes de trasladarse al Monumental.

Burkina Faso llegará con varias bajas

La Federación Burkinesa de Fútbol reconoció que el entrenador Amir Abdou no podrá contar con varios de sus jugadores habituales, que quedaron fuera de la delegación que viajó a la Argentina.

"Para esta confrontación, el entrenador nacional Amir Abdou tendrá que compilar sin varios de sus jugadores clave, ausentes en el viaje. Pero no hay duda de que se debe aceptar el desafío", expresó la entidad en un comunicado.

Para cubrir las ausencias, el plantel fue reforzado con futbolistas jóvenes, entre ellos integrantes de la selección Sub-23. Estos jugadores se preparaban para disputar el lunes un amistoso frente a Malí, que finalmente fue cancelado.

La federación destacó que el encuentro ante la Albiceleste representa una oportunidad para que los juveniles demuestren sus condiciones en el plano internacional y defiendan los colores de su país.

El comunicado de la Federación Burkinesa de Fútbol

"Los Stallions de Burkina Faso salieron de Casablanca este viernes por la noche en un vuelo especial a Buenos Aires, donde enfrentarán a Argentina la noche del sábado 3 de octubre de 2026.

Para esta confrontación, el entrenador nacional Amir Abdou tendrá que compilar sin varios de sus jugadores clave, ausentes en el viaje. Pero no hay duda de que se debe aceptar el desafío.

Para compensar estas ausencias, varios jugadores de la selección nacional han sido convocados como reforzados. ¡Una gran oportunidad para estos jóvenes jugadores de demostrar su capacidad en el escenario internacional y defender con orgullo los colores nacionales!

Contra Argentina, el desafío es enorme, y la determinación sigue intacta. Amir Abdou y sus jugadores pretenden aprovechar esta oportunidad para actuar bien y representar con dignidad a la Nación de los Hombres Honrados".

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