Independiente Rivadavia igualó con Gimnasia y se mantiene en lo más alto de la tabla anual

Independiente Rivadavia empató 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Torneo Clausura. El equipo mendocino perdió los puntos sobre el final pero todavía sigue siendo el líder de la Tabla Anual, sacándole dos unidades de ventaja a Boca.

El gol para los mendocinos lo convirtió Juan Elordi a los 5 minutos del primer tiempo tras una asistencia de Maximiliano Salas. A su vez, Agustín Colazo metió el empate a los 41 de la segunda mitad, tras una revisión en el VAR por posible offside.

A los cinco minutos del primer tiempo, Independiente Rivadavia atacó por izquierda tras un gran cambio de frente de Matías Fernández. Maximiliano Salas apareció para controlar la pelota, habilitó a Juan Elordi y este definió con calidad ante la salida del arquero.

A los 22 minutos, otro ex River sería protagonista. En esta ocasión, para Gimnasia, Ignacio Fernández remató desde afuera del área con su zurda y exigió al arquero que la sacó al córner sin rebote para no complicarse.

Dos minutos más tarde, Matías Fernández volvería a ser protagonista metiendo un gran centro por derecha. Elordi llegó a la carrera y le dio de volea, pero la pelota pasó muy por arriba del travesaño.

A los 30, Mati Fernández, quedó mano a mano con el arquero e, increíblemente, la desperdició intentando picar la pelota, pero la pelota se fue por arriba. Iba a ser un golazo para el 2 a 0, pero fue una oportunidad perdida.

A los 33, Lucas Janson le dio abajo del arco y exigió a Nicolás Bolcato que respondió muy bien en dos tiempos para evitar el empate de Gimnasia de La Plata.

El elenco mendocino se fue al entretiempo con la certeza de saber que era el único puntero en soledad de la tabla anual y también del Grupo B. Sin embargo, debía conseguir otro tanto para estar más tranquilo en lo que restaba de partido.

En el complemento, Gimnasia no pudo imponer condiciones a pesar de ser el equipo obligado a buscar el empate. En ese sentido, fue superado en cuanto al control del juego por Independiente Rivadavia, que siguió intentando llegar al segundo con Salas y Fernández.

Recién a los 35 de la segunda mitad hubo una jugada muy clara que pudo haber ampliado la ventaja para Independiente Rivadavia. Se dio tras un tiro libre frontal al área y la aparición de Florentín que remató solo abajo del arco pero se le fue por arriba.

Cuando parecía que Independiente tenía controlado el trámite y sacaría cuatro puntos sobre Boca en la tabla anual, una buena jugada de Gimnasia terminó en el remato de Agustín Colazo a los 41 de la segunda mitad. Con ese gol, que fue revisado por el VAR por posible offside, el "Lobo" amargaba la noche en Mendoza para los locales.

Ahora, Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata tienen 18 puntos en la Zona B, al igual que Argentinos Juniors y Rosario Central. Los cuatro equipos son líderes con las mismas unidades, pero el "Canalla" y el "Bicho" todavía no jugaron en esta fecha.