Campeonato Catamarqueño de Enduro en La Chacarita: abren las inscripciones

La cuenta regresiva para una nueva fecha del Campeonato Catamarqueño de Enduro ya comenzó. La organización del certamen anunció oficialmente la apertura de las inscripciones para la competencia que tendrá lugar los días 13 y 14 de junio en La Chacarita, departamento Capital, escenario que volverá a recibir a pilotos provenientes de distintos puntos de la provincia y de la región.

La confirmación marca el inicio de una etapa clave para los competidores, quienes ya pueden completar los trámites correspondientes para asegurar su presencia en una nueva jornada del calendario deportivo.

La expectativa gira en torno a una fecha que promete reunir a numerosos exponentes de la disciplina, en un evento que buscará combinar la exigencia deportiva propia del enduro con el espíritu de camaradería que caracteriza a este tipo de competencias.

Desde la organización destacaron la importancia de que los participantes realicen el proceso de inscripción dentro de los plazos previstos, ya que ello permitirá una mejor planificación de todos los aspectos logísticos vinculados a la prueba.

Tres etapas para el proceso de inscripción

Los organizadores informaron que las inscripciones fueron estructuradas en tres períodos diferenciados, cada uno con valores específicos según la fecha en que los pilotos decidan completar el trámite. El esquema establecido es el siguiente:

• Primer período: del 1 al 7 de junio, con un valor de inscripción de $100.000.

• Segundo período: del 8 al 11 de junio, con un costo de $110.000.

• Tercer período: del 12 al 14 de junio, con un valor de $130.000.

De esta manera, quienes concreten su inscripción durante las primeras etapas podrán acceder a valores menores, mientras que aquellos que decidan registrarse en los días previos a la competencia deberán abonar el importe correspondiente al último período.

La organización remarcó que este esquema busca incentivar la inscripción anticipada y facilitar la planificación general del evento.

Una convocatoria para toda la provincia y la región

El Campeonato Catamarqueño de Enduro continúa consolidándose como uno de los principales espacios de competencia para los amantes del deporte motor.

La fecha programada en La Chacarita volverá a reunir a pilotos provenientes de distintos puntos de Catamarca y de otras localidades de la región, generando un importante movimiento deportivo alrededor de la competencia.

La elección de La Chacarita como sede constituye uno de los aspectos destacados de esta nueva jornada, ya que los circuitos del sector ofrecen condiciones ideales para el desarrollo de pruebas de enduro, disciplina que combina velocidad, técnica y capacidad de adaptación a terrenos exigentes.

La competencia representa además una oportunidad para que los participantes pongan a prueba su preparación física y mecánica en escenarios que demandan máxima concentración y precisión.

El compromiso de la organización

Desde la organización señalaron que se encuentran trabajando para garantizar el desarrollo de una competencia de alto nivel.

"Venimos trabajando para brindar una competencia de primer nivel y queremos que todos los pilotos puedan planificar su participación con tiempo. Invitamos a los amantes del enduro a sumarse a esta fecha que promete un gran espectáculo deportivo en Capital", expresaron los organizadores.

Estas declaraciones reflejan el objetivo de ofrecer una fecha que reúna condiciones deportivas y organizativas acordes a las expectativas de los competidores y del público que sigue habitualmente la actividad.

La invitación también apunta a fortalecer la participación de nuevos pilotos y consolidar el crecimiento que la disciplina viene registrando en los últimos años dentro de la provincia.

La pasión por el enduro como bandera

Bajo el lema "La pasión por el enduro nos une", la competencia se prepara para vivir una nueva edición en Capital.

La frase resume el espíritu que acompaña al campeonato y que reúne a pilotos, equipos, organizadores, empresas colaboradoras y aficionados alrededor de una disciplina caracterizada por el desafío constante y la superación deportiva.

Con las inscripciones ya habilitadas y la fecha confirmada para los días 13 y 14 de junio, el Campeonato Catamarqueño de Enduro comienza a transitar la etapa previa a una nueva jornada que buscará combinar adrenalina, exigencia técnica y compañerismo en los circuitos de La Chacarita, uno de los escenarios elegidos para recibir a los protagonistas de esta nueva cita del calendario provincial.