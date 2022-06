Carlos Tevez decidió cambiar casi medio equipo para su debut como DT de Rosario Central

Carlos Tevez busca imponer su estilo desde el arranque en su primera experiencia como entrenador. Tras sus primeros entrenamientos al frente del plantel de Rosario Central, el Apache decidió cambiar casi medio equipo de cara al choque del próximo viernes ante Gimnasia La Plata por la quinta fecha de la Liga Profesional. El encuentro será en el Gigante de Arroyito, desde las 19.

De acuerdo a la última práctica, hay cinco posibles cambios respecto del equipo que perdió 2-0 el lunes pasado en su visita a Vélez: el marcador lateral derecho Fernando Torrent por Damián Martínez, el zaguero paraguayo Javier Báez por Facundo Almada, el volante central Mateo Tanlongo por Claudio Yacob, el mediocampista Facundo Buonanotte por Walter Montoya y el enganche venezolano Michael Covea por Lucas Gamba.

El que está en duda para el choque ante el Lobo es el defensor central Juan Cruz Komar a raíz de un esguince en el tobillo que sufrió en el último entrenamiento. Por esta situación, Kevin Silva, zaguero de la Reserva, fue convocado a la concentración a último momento. El Apache ya hace notar su mano en el Canalla. (AP Foto/Franco Trovato)

De esta manera, Rosario Central formaría con Gaspar Servio; Fernando Torrent, Javier Báez, Juan Cruz Komar o Facundo Almada y Lautaro Blanco; Facundo Buonanotte, Mateo Tanlongo, Marcelo Benítez y Luciano Ferreyra; Michael Covea y Alejo Véliz.

La Asociación de Técnicos asegura que Carlos Tevez “está recibido” y puede dirigir a Rosario Central

“Tevez está recibido y puede dirigir a Rosario Central”. La respuesta desde la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) ante la consulta de TN es contundente pero sin detalles: Carlos Tevez podrá firmar planilla y entrar a la cancha como DT de Central.

El Apache asumió esta semana como entrenador del Canalla y en la conferencia de prensa de presentación no quiso confirmar si tiene título habilitante para ejercer como entrenador: “El viernes veremos si puedo dirigir”, dijo en modo irónico.

Ante la consulta de este medio, el apoderado de ATFA, Salvador Pasini, aseguró hoy que Tevez tiene todo en regla para dirigir a Central, aunque prefirió no entrar en detalles para respetar la decisión del ex jugador de Boca, que eligió no dar explicaciones sobre dónde y cuándo hizo el curso de técnico.