Carrizo se quedó con la 8va fecha del Torneo Online

El fuerte jugador Catamarqueño Sergio Gastón Carrizo, se alzó con la 8va fecha de la Copa de Verano “Catamarca Ajedrez” que organiza la Asociación Catamarca Ajedrez y la Subcomisión de Ajedrez del Club Social 25 de Agosto.

Posiciones en la 8va Fecha

1.Sergio Carrizo, Catamarca

2.Nicolás Luna, Sgo. Del Estero

3.Francisco Martinez Miñarro

4.Marcos Moyano, La Falda Córdoba

5.Marcos Arévalo, Catamarca

6.Dario Ocampo, Catamarca

7.Mariano Menéndez, Valle Viejo Catamarca

8.Eduardo Robledo, Jujuy

9.Silvio Aldeco, Catamarca

10.Carlos A. Leiva, Valle Viejo Catamarca

Mejor sub 1600

Martin Luna 11° Catamarca

Mejor INFANTO-JUVENIL

Carlos Gutiérrez 13° Laguna Blanca, Belén

Mejor Sub 1400

Marcelo López 18° Catamarca

Mejor Sub 1800

Carlos Zavaleta Valle Viejo, Catamarca

Posiciones luego de la 8va Fecha

Tabla General luego de la 8va. fecha

1.Iván Zaidman 137 pts.

2.Dario Ocampo 89 pts.

3.Sergio Carrizo 87 pts.

4.Francisco Martinez 75 pts.

5.Mariano Menéndez 61 pts.

6.Nicolas Luna 57 pts

7.Facundo Soria Milet 43 pts.

8.Marcos Moyano 35 pts.

9.Hugo Gutierrez 34 pts

10.Gastón Zaidman 25 pts.

11.Ezequiel Casco 25 pts.

12.César Durán 14 pts.

13.Carlos Ocampo 14 pts.

14.Fernando Ocampo 13 pts.

15.Marcos Arévalo 12 pts

16.Juan C. Farias C. 11 pts.

17.Gustavo Rodriguez 9 pts.

18.Carlos Leiva 9 pts.

19.Juan Castro 7 pts

20.Adrian Berinsky 6 pts

21.Daniel Maldonado 6 pts.

22.Franco Cruz 5 pts

23.Gerson Moreno 4 pts.

24.Raúl Acosta 4 pts.

25.Sebastián Nieva 4 pts.

26.José Aguilera Concha 4 pts.

27.Eduardo Robledo 4 Pts.

28.Ramón López 2 pts.

29.Silvio Aldeco 2 pts.

Agradecimientos

La Comisión Directiva de la Asociación Catamarca Ajedrez agradece a Adhesivos y Selladores SILOC, Lubricantes y Limpiadores W80 y L80, al diseñador Gráfico Mario Vega Ocampo, al responsable de prensa Lic. Juan Francisco Moreno Bustamante y al Prof. Carlo Amaya, quien fue el director de la fecha del Torneo.

Próxima fecha

La novena fecha de la Copa de Verano, tendrá continuidad el próximo viernes 25 de Marzo en su nuevo horario de las 22 horas en la plataforma Liches.org. Recordemos, que hace dos fechas atrás se coronó campeón el santiagueño Ivan Zaidman.