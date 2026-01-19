"Casate conmigo, Sascha": Zverev recibió una propuesta matrimonial de un hombre

El Australian Open suele ser escenario de grandes partidos, emociones intensas y también de situaciones extradeportivas que sorprenden tanto a los protagonistas como al público. En esta ocasión, el alemán Alexander Zverev fue el centro de una escena tan curiosa como viral, luego de recibir una inesperada propuesta de matrimonio desde la tribuna tras su debut ganador en el primer Grand Slam del año.

Zverev, que debió reponerse luego de perder el primer set frente al canadiense Gabriel Diallo, avanzó a la segunda ronda del certamen tras imponerse en cuatro parciales en la cancha principal del complejo, la emblemática Rod Laver Arena. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el momento que captó la atención ocurrió instantes después del partido, durante la entrevista en cancha.

Mientras dialogaba con la extenista alemana Andrea Petkovic, un aficionado ubicado en las tribunas levantó un cartel con un mensaje directo y contundente: "Casate conmigo, Sascha". El hincha, además, reforzó la propuesta gritándole la misma frase al jugador. La reacción del finalista de la edición pasada no tardó en llegar y fue celebrada por el público.

Zverev se tomó unos segundos, sonrió y, con tono cómplice, respondió desde la cancha mirando hacia las gradas: "¿Dónde está mi anillo, man? No soy tan barato", lanzó entre risas. La ocurrencia generó carcajadas en el estadio y cerró el episodio con un clima distendido, que rápidamente se replicó en redes sociales y medios internacionales.

"Marry me Sascha!" 💍



Alexander Zverev responds to a proposal from the crowd 😂 pic.twitter.com/PRwrRkzqRT \— TNT Sports (@tntsports) January 18, 2026

Desde lo estrictamente deportivo, el alemán selló su pase a la segunda ronda con un triunfo por 6-7 (1/7), 6-1, 6-4 y 6-2, un resultado que le permitió superar el debut en Melbourne por décimo año consecutivo. El objetivo de Zverev en este inicio de temporada es claro: volver a ser protagonista en los grandes torneos y desafiar la hegemonía reciente del italiano Jannik Sinner y del español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, quienes se repartieron los últimos ocho títulos de Grand Slam.

Tras el encuentro, el tenista reconoció que su arranque no fue el ideal y realizó una autocrítica sobre su rendimiento. "No empecé muy bien. Le di demasiadas oportunidades y estuve demasiado a la defensiva. En Wimbledon el año pasado perdí contra un jugador parecido en primera ronda", explicó, en referencia a la necesidad de ajustar su juego desde el inicio de los partidos.

Consultado sobre su preparación para el primer major del calendario, Zverev señaló que le hubiera gustado llegar con mayor ritmo competitivo. En ese sentido, recordó la participación de Alemania en la United Cup, donde su selección quedó eliminada en la fase de grupos tras caer ante Polonia. "La preparación en los entrenamientos fue bastante buena. Pasé mucho tiempo aquí en Melbourne. Me hubiera encantado jugar más partidos, pero así son las cosas", analizó.

El paso del alemán por la sala de prensa también dejó otro momento singular. Durante la conferencia, un periodista lo sorprendió con una pregunta poco habitual, vinculada a su interés por el espacio y el universo. "Tratando de descubrir lo desconocido", respondió Zverev, reflexivo, antes de ser interrumpido con una repregunta cargada de humor: si acaso la respuesta para ganar un Grand Slam estaba en el espacio.

Lejos de esquivar la broma, el tenista cerró el intercambio con una frase que volvió a despertar risas: "Creo que la respuesta de ganar un Grand Slam es que me dejes ganar uno". Entre humor, autocrítica y ambición deportiva, Zverev dejó en claro que su paso por Melbourne recién comienza y que, dentro y fuera de la cancha, sigue siendo uno de los protagonistas del circuito.

