Catamarca brilla en el cierre del Argentino de Ruta

El telón del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta cayó este domingo en la provincia de Catamarca, dejando tras de sí una estela de competitividad, resiliencia y resultados que marcan un hito para el deporte regional. En una jornada cargada de adrenalina, la delegación local reafirmó su crecimiento técnico y físico, logrando subir nuevamente al podio y consolidando a sus jóvenes promesas frente a los exponentes más fuertes de todo el país. Esta cita deportiva no solo representó un desafío atlético, sino también una validación de la capacidad organizativa de una provincia que respira ciclismo.

El ascenso imparable de Maite Ovejero

La gran protagonista del fin de semana para la provincia anfitriona fue, sin lugar a dudas, Maite Ovejero. A pesar de que su trayectoria y mayor experiencia se encuentran arraigadas en el Mountain Bike, Ovejero demostró una adaptabilidad asombrosa en lo que significó su primera incursión en este certamen nacional de ruta. Su desempeño fue una progresión constante de excelencia que comenzó a gestarse el pasado viernes, cuando obtuvo la medalla de bronce en la exigente disciplina de Contrarreloj, sentando las bases de lo que sería un cierre de campeonato histórico.

Durante la jornada dominical, la joven ciclista conquistó la segunda posición y la medalla de plata en la prueba de línea de la clase Junior, tras un final extremadamente apretado que mantuvo en vilo a los espectadores. La competencia de Damas Junior, que se extendió por un exigente recorrido de 73,30 km, se definió en una fuga final vibrante. Allí, Abril Azimonti, representante de la asociación Metropolitana, logró ganarle la pulseada a la catamarqueña en un cierre milimétrico para consagrarse Campeona Argentina. El tercer escalón del podio fue ocupado por Martina Aquino, de Santa Fe, completando un cuadro de honor de altísimo nivel. La representación local en esta categoría también contó con la participación de Milagros Cejas, quien finalizó en el puesto 18°, y Mia Silva, quien lamentablemente no pudo completar la prueba.

La épica resistencia de Thomás Breppe

En la categoría de Varones Junior, el circuito alcanzó su máxima exigencia con una extensión total de 103,40 km. Fue en este escenario donde Thomás Breppe brindó una lección de coraje y perseverancia que trascendió el resultado numérico. Su cuarto puesto, aunque lo dejó a las puertas del podio, es considerado una de las hazañas de la jornada debido a los múltiples obstáculos que debió sortear desde el inicio. Breppe sufrió dos caídas durante el desarrollo de la prueba y debió realizar tres cambios de bicicleta por inconvenientes mecánicos, situaciones que habrían marginado a cualquier competidor. Sin embargo, protagonizó una gran remontada para reinsertarse en la lucha por los primeros puestos y finalizar en la élite de la competencia.

El podio de esta categoría fue dominado de forma absoluta por la delegación de San Juan, que ocupó los tres lugares de privilegio con Facundo Tivani en el primer puesto, seguido por Lautaro Cobarrubia y Benjamín Guzmán con las medallas de plata y bronce respectivamente. Por parte de Catamarca, también integraron el nutrido pelotón los ciclistas Víctor Medina, quien finalizó en la posición 30°, Emiliano Bazán, que alcanzó el puesto 42°, y Francisco Luna Rodríguez, quien no pudo finalizar el recorrido.

Resultados en la categoría Varones 2010

La actividad dominical también incluyó la categoría de los más jóvenes, los Varones 2010, quienes recorrieron una distancia total de 73,39 km. En esta división, el cordobés Lautaro Oviedo Paz se impuso con autoridad para quedarse con la victoria, superando en el tramo final a Santiago Fernández de ACINPROBA y a Luciano Villalva de Chaco. El representante catamarqueño, Felipe Ávalos, cumplió con una actuación sólida terminando en la 18° colocación de la clasificación general, sumando una experiencia invaluable en su desarrollo deportivo profesional.

Un hito organizativo para la provincia

Por primera vez en la historia, Catamarca asumió la responsabilidad de ser sede de esta máxima exigencia deportiva, contando con el apoyo estratégico del Gobierno Provincial. El éxito rotundo del evento fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA), la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) y la Asociación Catamarqueña de Ciclismo (ACC). Este certamen ratificó la capacidad logística de la región y el talento emergente de sus ciclistas, quienes ya compiten de igual a igual con las potencias tradicionales del país.