Catamarca brilló: obtuvo nueve podios en el Panamericano de Gimnasia de Trampolín

La gimnasia catamarqueña escribió una página destacada en el ámbito internacional luego de la sobresaliente actuación lograda en el Campeonato Panamericano de Gimnasia de Trampolín y la Copa Panamericana de Clubes Medellín 2026, desarrollados entre el 19 y el 24 de mayo en Colombia.

La participación de la delegación de la Federación Catamarqueña de Gimnasia, representada por el club Gimnasia Catamarca, culminó con un saldo histórico de nueve podios, distribuidos en:

4 medallas de Oro

2 medallas de Plata

3 medallas de Bronce

El rendimiento adquiere aún mayor relevancia por el nivel competitivo del torneo, que reunió a potencias mundiales como Estados Unidos, Canadá y Brasil, además de contar con la presencia de campeones mundiales y finalistas olímpicos.

En ese contexto de máxima exigencia internacional, los deportistas catamarqueños lograron consolidarse entre los mejores exponentes del continente, posicionando nuevamente a la provincia en los primeros planos de la gimnasia de trampolín.

Los protagonistas de una campaña inolvidable

Entre los nombres más destacados de la competencia sobresalió Simone Nicola, quien consiguió múltiples podios y se convirtió en una de las figuras centrales de la delegación catamarqueña. Las medallas doradas llegaron gracias a las actuaciones de:

Simone Nicola , en dos oportunidades.

, en dos oportunidades. Santiago Verasay .

. Rosario Gramajo.

En tanto, las preseas plateadas fueron obtenidas por:

Simone Nicola .

. Juan Cruz Rivero.

Las medallas de bronce quedaron en manos de:

Rosario Gramajo .

. Sol Cordero .

. Simone Nicola.

A ese importante medallero se sumaron además dos cuartos puestos considerados altamente meritorios por el nivel internacional de la competencia. Los mismos fueron alcanzados por:

Ángel Rivera , en dos oportunidades.

, en dos oportunidades. Santiago Verasay.

La actuación integral del equipo permitió no sólo cosechar medallas, sino también confirmar el crecimiento sostenido que viene mostrando la gimnasia de trampolín de Catamarca en escenarios de máxima competencia.

Un torneo de máxima exigencia internacional

El certamen desarrollado en Medellín reunió a algunos de los principales referentes continentales e internacionales de la disciplina. La presencia de delegaciones de Estados Unidos, Canadá y Brasil elevó notablemente el nivel técnico y competitivo del campeonato.

Además, participaron campeones mundiales y atletas con experiencia olímpica, situación que convirtió a cada prueba en un escenario de alta exigencia. En ese contexto, la obtención de nueve podios por parte de la representación catamarqueña fue considerada por la propia delegación como un logro ampliamente superador de las expectativas iniciales.

"El objetivo fue superado ampliamente en todos los aspectos técnicos y en los resultados, fue muy emocionante y un gran orgullo ver a Catamarca nuevamente en el podio", expresaron desde Colombia integrantes de la delegación.

Las palabras reflejaron no sólo la satisfacción por las medallas conseguidas, sino también el impacto emocional y deportivo de volver a ubicar a Catamarca entre las principales referencias del continente en la disciplina.

Nuevos desafíos internacionales

El rendimiento alcanzado en Medellín también abrió nuevas perspectivas deportivas para el equipo catamarqueño. Desde la delegación señalaron que esta destacada actuación permite proyectar futuros desafíos internacionales de enorme importancia. Entre los próximos objetivos deportivos mencionaron:

El Campeonato Sudamericano en Brasil.

El Mundial de Gimnasia de Trampolín en China.

En ese sentido, remarcaron la necesidad de continuar fortaleciendo el acompañamiento institucional y social para sostener el crecimiento alcanzado.

"Necesitamos el apoyo de todos porque esto recién comienza, nos falta mucho camino para recorrer", indicaron desde Colombia tras finalizar la competencia. La frase sintetiza el momento que atraviesa la disciplina en la provincia: un proceso de crecimiento deportivo que ya muestra resultados concretos a nivel continental y que ahora busca proyectarse hacia escenarios aún más exigentes.

El reconocimiento al equipo de trabajo

Luego de la histórica participación, la delegación también dedicó palabras de agradecimiento a quienes forman parte del trabajo cotidiano que sostiene el desarrollo de los atletas.

En primer término destacaron el acompañamiento de las familias, valorando especialmente la confianza depositada por los padres de los gimnastas. Asimismo, reconocieron la tarea del equipo técnico integrado por:

Ulises Páez .

. Rodrigo Álvarez .

. Rodolfo Díaz.

El trabajo conjunto entre entrenadores, deportistas y familias aparece como uno de los pilares fundamentales de un proceso que permitió alcanzar resultados de relevancia internacional.

La actuación de Catamarca en Medellín 2026 dejó así una marca histórica para la gimnasia provincial, consolidando a sus representantes entre los protagonistas del continente y abriendo un nuevo horizonte de desafíos deportivos internacionales.