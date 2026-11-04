Catamarca cosechó 10 medallas en el segundo día de los Juegos Evita

La delegación catamarqueña que se encuentra en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, disputando los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, vivió un miércoles de grandes resultados. Bajo la coordinación de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, los atletas provinciales consiguieron 10 medallas, cinco de ellas de oro, en una jornada que tuvo al Deporte Adaptado como principal protagonista.

Esta disciplina concentró nueve de las diez preseas obtenidas, con ocho medallas provenientes del Atletismo Adaptado. Rocío Herrera, representante de Capital, tuvo una actuación destacada al quedarse con el oro en los 100 metros y en Salto. La misma cosecha consiguió Gerónimo Tarifa, de Santa María, quien se impuso en los 200 metros y Salto.

También sobresalió Anita Condori, de Santa María, con una medalla de oro en Salto y una de plata en los 100 metros. En Natación Adaptada, Julián Nieva, de Capital, obtuvo la presea plateada. Por su parte, Talia Ferril, de Belén, volvió a subir al podio, al igual que el martes, con dos medallas de bronce: una en Lanzamiento de Bala y otra en los 100 Metros.

El Atletismo Juvenil Convencional también aportó al medallero. Belén Segura, de Tinogasta, consiguió la medalla de bronce en Salto Triple, mientras que Agostina Díaz, de Londres, Belén, tuvo una destacada participación en Lanzamiento de Jabalina. La atleta alcanzó la cuarta posición y logró quebrar la mejor marca provincial con un registro de 37m74, además de asegurarse un lugar en la Final.

En la misma disciplina, Sofia Ahumada, de Tinogasta, clasificó a la Final de Lanzamiento de Martillo, mientras que Álvaro Álvarez, de Santa María, obtuvo su pasaje en los 600 metros. Ambos competirán el viernes.

Gimnasia, levantamiento y nuevas posibilidades de podio

La Gimnasia Rítmica tuvo una jornada de clasificaciones importantes. El equipo integrado por Martina Romero Costa, Luciana Camaño Loretto, Candelaria Palanca Bertuzzi, Julieta Andrada Jaime y Rebeca Salcedo García, representantes de Valle Viejo, logró meterse en las finales de Manos Libres y Aparato Aro. Además, en la modalidad Dúo, Martina y Luciana también estarán presentes en la instancia decisiva.

En otra de las actuaciones destacadas, la dupla de Exequiel Arce y Joaquín Brizuela Velazco, de Capital, consiguió ubicarse entre los ocho mejores. La pareja concluyó primera en su grupo y se posicionó como la cuarta mejor entre los ganadores de sus respectivas zonas.

Por su parte, en Levantamiento Olímpico, Candido Sale, de Santa María, consiguió ingresar a la Final A, donde definirá su participación este viernes. También mantiene sus posibilidades de alcanzar una medalla Milagro Nieva, de Capital, quien compite en Taekwondo dentro de la categoría -56.

En Pádel, los hermanos Justina y Juan Díaz, representantes de Valle Viejo, también consiguieron avanzar y se instalaron entre los ocho mejores de la competencia.

Resultados en una jornada atravesada por la lluvia

La actividad deportiva del miércoles estuvo marcada por la presencia de la lluvia, una condición que acompañó las pruebas de Triatlón. Allí, Sofia Chayle, de Capital, finalizó en el cuarto puesto, mientras que Axel Marciante, también representante de la Capital, terminó en la 16ta posición.

En Boxeo, Ulises Carrizo continúa en competencia después de conseguir una victoria por RSC2 frente al representante de Tierra del Fuego.

El Judo también dejó resultados destacados para Catamarca, con sus representantes de Capital buscando cerrar sus participaciones entre los mejores de cada categoría. Luz Otarola, Benicio Córdoba y Bautista Ahumada Cano apuntan a ubicarse dentro de los diez mejores. En tanto, Lourdes Soto y Thiago Aguirre se encuentran peleando por posiciones entre el 13 y el 16, mientras que Santino Noriega define su ubicación entre los puestos 17 y 20.

En los deportes de conjunto, el equipo de Futsal Masculino de Tiro Federal, de Belén, consiguió una victoria frente a Salta por 4-3. En Breaking, Mora Secaff, de Capital, logró meterse entre las ocho mejores, mientras que en Badminton Bianca Núñez, también de Capital, obtuvo una victoria ante San Luis.

Los E-Sports tuvieron actividad con resultados variados para los representantes provinciales. En FC26, Román Rodríguez, de Mutquin, Pomán, venció a Corrientes, aunque luego cayó frente a San Luis. En Clash Royale, Ricardo Derreche, de Huillapima, Capayán, consiguió dos triunfos, ante San Juan y Corrientes, y sufrió una derrota frente a Salta.

Ciclismo y gimnasia artística completaron la participación del miércoles

En Ciclismo, Ignacio Carabajal, de Capital, terminó sexto en la prueba de los 500 metros. En Vueltas Puntuables, Felipe Ávalos, de Capital, y Zoe Sanduay, de Belén, finalizaron en la 17ma posición.

Por último, la Gimnasia Artística también tuvo presencia catamarqueña en sus diferentes niveles. En Nivel 1, Alma Sagripanti Baigorri, Martina Leiva y Paz Guzmán, todas representantes de Capital, concluyeron en el puesto 12. Mientras que en Nivel 2, Abril Álvarez Parma y Sofía Segura, de Capital, junto a Aldana Canachi Ortíz, de Tinogasta, finalizaron en el puesto 17.