Manu La Serna se metió entre los ocho mejores del Challenger 50 de Villa María

El tenista catamarqueño Juan Manuel "Manu" La Serna continúa desarrollando con éxito su periplo por los torneos Challenger de Sudamérica, con actuaciones que le permiten seguir avanzando en el circuito. En esta oportunidad, el jugador comprovinciano logró clasificarse a los cuartos de final del Challenger 50 de Villa María, competencia que se disputa en la provincia de Córdoba.

La Serna, quien ocupa el lugar de cabeza de serie número 1 del certamen, consiguió ubicarse entre los ocho mejores del torneo luego de atravesar dos rondas iniciales exigentes y complicadas. Ambos compromisos demandaron un importante esfuerzo en cancha, con partidos que se definieron en tres sets y que pusieron a prueba al representante catamarqueño.

El avance a los cuartos de final representa una nueva buena actuación para Manu, que sigue sumando resultados positivos en el recorrido competitivo que viene desarrollando por distintos escenarios sudamericanos.

Un debut exigente ante Mateo Del Pino

En la primera ronda del Challenger 50 de Villa María, La Serna se enfrentó al bonaerense Mateo Del Pino, en un partido que se extendió durante casi tres horas de juego.

El catamarqueño logró quedarse con la victoria por 4-6, 7-5 y 6-0, luego de comenzar en desventaja. Del Pino se adjudicó el primer set por 6-4, pero Manu consiguió reaccionar en el segundo parcial, donde se impuso por 7-5 para igualar el encuentro.

La definición llegó en el tercer set, en el que La Serna logró una clara diferencia y cerró el partido con un contundente 6-0. De esta manera, tras casi tres horas de competencia, el tenista comprovinciano consiguió superar el primer obstáculo y avanzar a la siguiente instancia.

El encuentro ante Del Pino fue uno de los dos compromisos complicados que debió afrontar durante las primeras rondas del torneo cordobés. La exigencia del partido marcó el inicio de su camino en Villa María, donde continuó en busca de nuevas victorias.

La victoria ante Casanovas y el pase a cuartos

Por los octavos de final, La Serna volvió a protagonizar un partido disputado. Este miércoles, el catamarqueño enfrentó al argentino Hernán Casanovas, representante de Buenos Aires, y logró imponerse por 7-6, 4-6 y 6-3.

El primer set se definió en un tie-break, con triunfo para Manu, que consiguió tomar la delantera en el marcador. Sin embargo, Casanovas reaccionó en el segundo parcial y se quedó con el set por 6-4, llevando el encuentro a una tercera manga.

En el set decisivo, La Serna volvió a encontrar la ventaja y se impuso por 6-3, resultado que le permitió sellar su clasificación a los cuartos de final.

La victoria ante Casanovas fue el segundo triunfo consecutivo del catamarqueño en el Challenger 50 de Villa María, luego de una primera ronda que también había demandado un esfuerzo considerable. Con estos resultados, el jugador local logró meterse entre los ocho mejores de la competencia.

El próximo desafío por un lugar en semifinales

Tras asegurar su lugar en los cuartos de final, Manu La Serna espera por su próximo rival, en un partido que tendrá como objetivo la clasificación a las semifinales.

El catamarqueño, que es el primer cabeza de serie del torneo, enfrentará al ganador del encuentro entre los argentinos Lucio Ratti y Carlos Zárate.

La instancia representa una nueva oportunidad para que La Serna continúe avanzando en el certamen y prolongue su buen presente en el circuito Challenger. Luego de superar dos encuentros de alta exigencia, el tenista buscará sostener su rendimiento para alcanzar una nueva ronda.

Una vez concluida su participación durante esta semana en Villa María, La Serna emprenderá viaje hacia Lima, Perú, donde continuará con la gira que está desarrollando.