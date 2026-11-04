Catamarca Capital presentó la agenda deportiva y recreativa para noviembre

La Municipalidad de la Capital, a través del área de Deporte y Juventud, presentó el cronograma de actividades deportivas previsto para noviembre de 2026. La programación reúne competencias, encuentros y propuestas recreativas que se desarrollarán a lo largo del mes en diferentes espacios de la ciudad y abarcarán una variedad de disciplinas.

El calendario contempla eventos de futsal, atletismo, ciclismo, artes marciales, tejo, vóley beach y acuatlón, con actividades destinadas a distintas edades y categorías. La agenda municipal propone así un mes con múltiples alternativas para la práctica deportiva, tanto a través de torneos y competencias como de encuentros y propuestas de carácter recreativo.

Las actividades comenzaron el lunes 2 de noviembre con el Torneo Amistoso de Futsal Copa Catamarca Capital, que tuvo como escenario el Polideportivo 250. A partir de esa primera propuesta, el cronograma continuará con una serie de eventos que tendrán lugar en diferentes fechas y espacios, hasta llegar al cierre de temporada previsto para el último fin de semana del mes.

La programación incluye competencias que convocan a deportistas de distintas disciplinas, además de una actividad institucional prevista en el marco del Día Nacional del Deportista. De esta manera, el calendario articula eventos deportivos y encuentros vinculados con el reconocimiento a quienes se destacan en la actividad.

Maratón nocturna, karate y ciclismo infanto juvenil

El sábado 14 de noviembre será una de las jornadas con mayor cantidad de actividades previstas. Ese día se realizará la Maratón Nocturna, que tendrá lugar en el Colegio de Abogados.

En paralelo, durante los días 14 y 15 de noviembre, se desarrollará el Campeonato Internacional de Karate Do "Open del Sur". La misma fecha también estará marcada por la realización de la última jornada de la Copa Catamarca Capital de Ciclismo Infanto Juvenil 2026, que tendrá como sede el Velódromo Municipal.

La concentración de estas propuestas durante el segundo fin de semana del mes dará continuidad a la agenda iniciada con el torneo amistoso de futsal. Las actividades previstas abarcan disciplinas diferentes y se desarrollarán en escenarios específicos, de acuerdo con las características de cada competencia.

El calendario también contempla el cierre de la Copa Catamarca Capital de Ciclismo Infanto Juvenil 2026, con su última fecha en el Velódromo Municipal, mientras que el Campeonato Internacional de Karate Do "Open del Sur" se extenderá durante dos jornadas.

Día Nacional del Deportista

El lunes 16 de noviembre, la agenda municipal incluirá una actividad especial por el Día Nacional del Deportista. En ese marco, se llevará a cabo un desayuno con deportistas destacados y el intendente Gustavo Saadi.

La propuesta se incorporará al cronograma deportivo del mes como un encuentro con representantes de la actividad. La fecha estará dedicada a compartir un desayuno con deportistas que se destacan en sus disciplinas, junto con el jefe comunal.

Luego, el calendario continuará durante el siguiente fin de semana con una nueva competencia. Los días 21 y 22 de noviembre se realizará el Torneo de Tejo Provincial "El Deporte Va con Vos", otra de las propuestas incluidas en la programación de noviembre.

El último fin de semana reunirá cuatro propuestas deportivas

El cierre del mes concentrará varias actividades. Para el último fin de semana de noviembre están previstas cuatro propuestas, con eventos que se desarrollarán entre el sábado 28 y el domingo 29.

El sábado 28 se realizarán la Prueba Atlética Solidaria "Llevando Sonrisas", en el Parque Adán Quiroga, y el Acuatlón en el Jumeal. Ambas actividades formarán parte de la programación prevista para esa jornada.

Además, los días 28 y 29 de noviembre se llevarán adelante el Torneo de Vóley Beach "El Deporte Va con Vos" y el cierre de temporada de ciclismo, con el Gran Abierto "La Ciudad Va con Vos".

La agenda del último fin de semana reunirá así propuestas de atletismo, acuatlón, vóley beach y ciclismo, con actividades distribuidas en distintos espacios de la ciudad. La programación finalizará con el cierre de temporada de ciclismo, a través del Gran Abierto "La Ciudad Va con Vos".

El cronograma completo de noviembre

La agenda presentada por el área de Deporte y Juventud contempla las siguientes actividades:

Lunes 2: Torneo Amistoso de Futsal Copa Catamarca Capital, en el Polideportivo 250.

Sábado 14: Maratón Nocturna, en el Colegio de Abogados.

14 y 15 de noviembre: Campeonato Internacional de Karate Do "Open del Sur" y última fecha de la Copa Catamarca Capital de Ciclismo Infanto Juvenil 2026, en el Velódromo Municipal.

Lunes 16: desayuno con deportistas destacados y el intendente Gustavo Saadi, en el marco del Día Nacional del Deportista.

21 y 22 de noviembre: Torneo de Tejo Provincial "El Deporte Va con Vos".

Sábado 28: Prueba Atlética Solidaria "Llevando Sonrisas", en el Parque Adán Quiroga, y Acuatlón en el Jumeal.

28 y 29 de noviembre: Torneo de Vóley Beach "El Deporte Va con Vos" y cierre de temporada de ciclismo con el Gran Abierto "La Ciudad Va con Vos".

Con esta programación, la Municipalidad de la Capital propone un noviembre con competencias, encuentros y actividades recreativas en distintas disciplinas y para diferentes edades y categorías. El cronograma busca promover la práctica deportiva y la participación de la comunidad, mediante una agenda que se extiende desde los primeros días del mes hasta el cierre de temporada previsto para el último fin de semana.