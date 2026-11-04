Jesús Owono rompió el silencio: "Son los días más difíciles de mi vida"

La muerte de Jesús de Miguel continúa conmocionando al fútbol español y golpeando profundamente al plantel del FC Andorra. En medio del duelo por el fallecimiento del delantero de Tenerife, el arquero Jesús Owono, quien protagonizó el choque fatal durante el encuentro, rompió el silencio y compartió públicamente el difícil momento que atraviesa.

A través de un comunicado difundido por el club, el guardameta reconoció que todavía no logra asimilar lo sucedido. Sus palabras reflejaron el impacto emocional que le provocó la tragedia y la dificultad de encontrar una manera de expresar el dolor por la pérdida de un futbolista con quien compartió el terreno de juego.

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", manifestó Owono.

El arquero también dedicó parte de su mensaje a la familia y a las personas cercanas al delantero fallecido. En ese sentido, expresó su acompañamiento a quienes atraviesan el duelo por la muerte de Jesús de Miguel y dejó en claro que su preocupación está puesta en el sufrimiento de los seres queridos del futbolista.

"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", agregó.

El comunicado permitió conocer la dimensión del golpe que representa lo ocurrido para Owono, quien quedó directamente involucrado en el episodio fatal durante el partido entre FC Andorra y Tenerife.

Las cuestiones que deberá afrontar después del episodio

En su mensaje, el guardameta también hizo referencia a las situaciones que podrían surgir a partir de lo sucedido. Sin embargo, aclaró que su prioridad inmediata no está puesta en esas cuestiones, sino en atravesar el duelo por la muerte de De Miguel.

Owono señaló que es consciente de que habrá distintos aspectos que deberán abordarse y que está dispuesto a afrontarlos con respeto. Al mismo tiempo, remarcó que, en este momento, no puede concentrarse en otra cosa que no sea la pérdida del delantero y el dolor que comparte con quienes lo conocían.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo", expresó.

El arquero cerró su comunicado con una breve despedida dirigida al futbolista fallecido: "Descansa en paz, Jesús".

Owono había quedado en el centro de la atención luego del choque ocurrido durante el encuentro entre FC Andorra y Tenerife, en el que De Miguel sufrió un paro cardíaco y posteriormente murió. El episodio también dio lugar a una investigación policial y provocó distintas reacciones dentro del ambiente futbolístico.

El respaldo de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol

En medio de las expresiones de dolor y acompañamiento, la Federación Ecuatoguineana de Fútbol difundió un comunicado en el que transmitió sus condolencias al FC Andorra y manifestó su apoyo a Jesús Owono, quien integra la selección de ese país.

La entidad hizo referencia al lugar que le tocó ocupar al arquero durante el episodio y lo describió como un "protagonista involuntario" del fatal acontecimiento. Además, reconoció el sufrimiento que atraviesa después de lo ocurrido y expresó que comprende la profunda aflicción que enfrenta.

"Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo", señaló la Federación. En el mismo comunicado, la institución aseguró que brindará al futbolista "todo nuestro respaldo humano y profesional", además de ponerse a su disposición durante este momento.

"Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles", concluyó el mensaje.

El pronunciamiento de la Federación se sumó a las expresiones de solidaridad que recibió Owono luego de la muerte de De Miguel, en un contexto marcado por la conmoción y el dolor que atraviesa el fútbol español.