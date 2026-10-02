Messi llegó a la Argentina para su partido despedida de la Selección

Lionel Messi llegó este viernes a la Argentina para afrontar el partido despedida de la Selección argentina, que se disputará el próximo martes ante Benín en el estadio Monumental de River Plate, en el cierre de la actual fecha FIFA.

El capitán de la Albiceleste arribó durante la mañana al aeropuerto de su ciudad natal, en un vuelo privado procedente de Estados Unidos. El viaje lo realizó acompañado por su familia: su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Ciro y Mateo, y su mamá, Celia Cuccittini.

La llegada del astro rosarino se produjo antes de lo previsto. En los días previos, el entrenador Lionel Scaloni había señalado que esperaba contar con Messi después del partido del sábado 3 y había estimado que su arribo se produciría el domingo.

"Leo viene el fin de semana, después del partido del (sábado) 3, pero si quiere venir a jugar el 3 puede. En principio, viene después de ese partido; llegaría el domingo", había explicado Scaloni durante la conferencia de prensa previa al encuentro del miércoles ante Bolivia.

Finalmente, el cronograma se adelantó y Messi llegó este viernes por la mañana.

Un breve descanso antes de sumarse al plantel

Tras su arribo al país, el capitán se dirigirá a su casa de la localidad de Funes, donde descansará durante unas horas antes de incorporarse al seleccionado. La planificación indica que Messi se sumará al plantel de Lionel Scaloni después del segundo partido ante Burkina Faso, que se disputará mañana por la noche en el estadio Monumental.

De acuerdo con lo previsto, el rosarino tendrá apenas un entrenamiento junto al grupo antes de volver a salir a la cancha con la camiseta celeste y blanca. Ese breve período de preparación antecederá al encuentro que tendrá una significación especial para el seleccionado argentino: el último partido de Messi con la Selección.

El calendario de la fecha FIFA establece así una secuencia en la que el equipo primero enfrentará a Burkina Faso y luego recibirá a Benín, en una segunda presentación que estará atravesada por el homenaje al capitán.

El martes será la despedida ante Benín

El último partido de Messi con la Selección argentina será el martes próximo desde las 20:00, en el estadio Monumental. El encuentro frente a Benín tendrá todas sus localidades agotadas, de acuerdo con la información suministrada, y será el escenario elegido para el homenaje al futbolista.

Del reconocimiento participarán los jugadores que integran el actual plantel de la Albiceleste y también los campeones del mundo en Qatar 2022, en una jornada que reunirá a distintas generaciones del seleccionado alrededor de la despedida del capitán. La presencia de esos futbolistas permitirá acompañar a Messi en el último encuentro que disputará vestido de celeste y blanco, luego de una trayectoria marcada por una extensa participación con el equipo nacional.

Los números de Messi con la Selección

A sus 39 años, Lionel Messi llega a este partido despedida con una estadística que lo ubica en el primer lugar de la historia del seleccionado argentino. El capitán disputó:

207 partidos con la Selección argentina.

con la Selección argentina. 125 goles .

. Es el futbolista con más presencias en la historia del equipo argentino.

en la historia del equipo argentino. También es el jugador con más goles en la historia de la Selección.

Esos números acompañan el cierre de su recorrido con la camiseta nacional y forman parte de la dimensión deportiva del homenaje que tendrá lugar el martes en el Monumental. La despedida se producirá en un estadio que ya agotó todas las localidades disponibles y ante Benín, en el último compromiso de la actual fecha FIFA.

El árbitro para el partido despedida

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó además quién será el encargado de dirigir el encuentro que marcará la despedida de Messi.

El árbitro elegido para el partido entre Argentina y Benín será el chileno Fernando Véjar, según anunció la AFA al comunicar las autoridades para los próximos dos amistosos de la Selección. Antes de ese compromiso, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Burkina Faso. Ese encuentro se jugará el sábado por la noche en el estadio Monumental y tendrá como árbitro a otro juez chileno, José Cabero.

La designación de ambos árbitros quedó establecida de la siguiente manera:

Argentina vs. Burkina Faso: José Cabero, árbitro chileno.

José Cabero, árbitro chileno. Argentina vs. Benín: Fernando Véjar, árbitro chileno.

Una despedida con apenas un entrenamiento

El regreso anticipado de Messi modifica el cronograma que se esperaba inicialmente, pero no altera el plan general para su despedida.

El futbolista llegó este viernes, descansará en Funes y luego se incorporará al plantel en el predio de Ezeiza. Su llegada se producirá después del encuentro ante Burkina Faso, por lo que dispondrá de un período muy breve de trabajo junto a sus compañeros.

La planificación contempla apenas un entrenamiento antes del partido frente a Benín. Así, el último capítulo de Messi con la Selección tendrá una preparación diferente a la habitual. El capitán llegará al país, descansará junto a su familia en su ciudad de residencia y posteriormente se reencontrará con el plantel para preparar el encuentro que marcará su despedida.

El Monumental será entonces el escenario del homenaje. Las tribunas estarán completas, con todas las localidades agotadas, y junto a Messi estarán tanto los integrantes actuales de la Albiceleste como los campeones del mundo en Qatar 2022.