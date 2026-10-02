Burkina Faso está varada en Marruecos: el plan para poder llegar al partido de mañana

La programación de la Selección argentina para este sábado en el Estadio Monumental sufrió un severo e inesperado contratiempo organizativo. El seleccionado de la Confederación Africana de Fútbol, la selección de Burkina Faso, se encuentra varado en territorio marroquí y busca de manera contra reloj una solución operativa para poder trasladarse a la Argentina y disputar el encuentro amistoso internacional previsto en la cancha de River.

La delegación del conjunto africano quedó imposibilitada de emprender el viaje rumbo a Buenos Aires debido a un grave inconveniente con el transporte aéreo originalmente contratado. Ante este escenario crítico que hace peligrar el desarrollo del partido este sábado, la dirigencia del equipo visitante evalúa distintas alternativas logísticas de emergencia, entre las cuales destaca la contratación directa de los servicios de un vuelo chárter que permita destrabar el traslado trasatlántico.

Las gestiones diplomáticas

Las alternativas para resolver la crisis aérea se han activado en varios frentes diplomáticos y mediáticos. Según detalló el periodista Norberto Dupesso al aire de la señal de noticias TN, el embajador de Burkina Faso en Marruecos intervino de forma directa para gestionar la contratación de un nuevo servicio aéreo. La operación contempla el envío de una aeronave desde Madrid que volaría hacia Marruecos para recoger al plantel y, posteriormente, emprender el viaje directo con destino a la Argentina.

Las estimaciones de tiempo plantean un escenario sumamente ajustado para la realización del espectáculo deportivo:

. El horario tentativo de arribo a Buenos Aires está previsto para las 13 del sábado. . El margen de llegada se ubica a muy poco tiempo antes de la hora fijada para el inicio del partido. . Ante la eventualidad de un retraso mayor, surgió la alternativa operacional de utilizar al seleccionado de Benín, cuyo conjunto ya se encuentra presente en la Argentina. . La opción en estudio plantea un intercambio de rivales: Benín jugaría este mismo sábado y Burkina Faso pasaría a disputar su compromiso el martes 6. . Este ajuste de fechas modificaría el rival asignado para el último partido del capitán de la selección en el marco de su evento de despedida.

La postura oficial de la federación

Hasta el momento, las autoridades de la AFA no se han pronunciado sobre el estado del encuentro, pero la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) emitió este viernes un comunicado oficial detallando los motivos de la demora. En dicho documento, la entidad explicó que el viaje de la delegación en preparación para el partido del sábado 3 de octubre se vio severamente afectado por la cancelación, sin previo aviso, por parte de la compañía chárter, lo que obligó a una reprogramación completa del itinerario previsto.

Las máximas autoridades gubernamentales y deportivas del país africano se han comprometido de manera personal en la resolución del conflicto a través de las siguientes acciones y figuras clave:

. La camarada Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, Ministra de Deportes, Juventud y Empleo, coordina las gestiones institucionales. . El camarada Oumarou Sawadogo, Presidente de la Federación Burkina Faso de Fútbol, encabeza las negociaciones operativas. . El camarada Mamadou Coulibaly, Embajador de Burkina Faso en Marruecos, lidera la logística del vuelo desde el consulado. . La FBF, los ministerios y la embajada trabajan de forma conjunta para encontrar una solución inmediata y garantizar la participación de los Stallions. . A pesar de las opciones exploradas, las autoridades reconocieron la existencia de preocupación entre los futbolistas debido a las severas limitaciones de tiempo que exige el viaje hacia Buenos Aires.