Platense eliminó a Estudiantes y jugará las semifinales de la Copa Argentina

Platense venció 1 a 0 a Estudiantes de La Plata y pasó a las semifinales de la Copa Argentina, en un partido disputado en el en el estadio "Norberto Tomaghello" de Florencio Varela.

En un encuentro válido por los cuartos de final, el gol lo convirtió Gonzalo Lencina, a los 38 minutos del segundo tiempo.

En las semifinales, el "Calamar" enfrentará a Atlético Tucumán, que dejó en el camino a Independiente Rivadavia de Mendoza tras vencerlo por 3 a 2 en definición por penales, luego de haber finalizado 1-1 los noventa minutos reglamentarios.

El partido fue discreto y muy disputado en la mitad de la cancha. Lo cierto es que, más allá de las intenciones, los equipos generaron escasas chances de peligro. Sin embargo, el "Calamar" dominó más la tenencia de la pelota desde el comienzo.

A los 11 minutos de la primera mitad, Martín Barrios exigió muy bien a Fernando Muslera tras un pase de Nicolás Retamar. La jugada fue gestada desde la izquierda.

Luego, hubo que esperar hasta el minuto 40 para una nueva jugada clara en el encuentro. En este caso, Retamar tiró un centro desde la izquierda, Bruno Sepúlveda la bajo muy bien de cabeza en el corazón del área y Bautista Merlini, en el segundo palo, no llegó a conectar.

Un minuto despupes, Estudiantes tuvo su primera llegada clara con un centro desde la derecha y la aparición de Guido Carrillo, quien cabeceó en el área chica pero el tiro salió desviado por encima del arco que defendía Juan Pablo Cozzani.

Para la segunda mitad, tanto Martín Palermo como Alexander Medina metieron mano en sus equipos desde temprano para intentar torcer la historia.

A los 11 del complemento, el ingresado Bautista Kociubinski, probó desde afuera y la pelota pasó cerca. Estudiantes estuvo cerca de convertir el primero.

Sin embargo, a los 25 del segundo tiempo también aparecería Merlini para el "Calamar". El ex San Lorenzo se fabricó una buena maniobra desde la izquierda, quedó con el arco de frente, le dio a colocar y pasó cerca del palo izquierdo de Muslera.

Finalmente, llegaría un minuto clave. A los 37 del segundo tiempo, Palermo se la jugó por Gonzalo Lencina, a quien puso por el goleador Sepúlveda. Un minuto más tarde, a los 38, Lencina se vestiría de héroe.

La jugada comenzó con una buena acción de Gauto, desde la izquierda. El futbolista encontró a Tomás Silva proyectándose en profundidad, le dio el pase y este tiró un centro para el cabezazo milagroso de Lencina. A falta de siete minutos para el final, Platense le ganaba a Estudiantes 1 a 0.

En lo que restó de partido, al igual que lo que sucedió durante toda la noche, el "Pincha" no fue claro para atacar, le falto peligrosidad y no pudo encontrar el empate. De esta manera, Platense se clasificó por primera vez a una instancia de semifinales de la Copa Argentina. Y ahora, enfrentará al "Decano".

Del otro lado de la llave, Banfield y Boca jugarán la otra semifinal. La AFA confirmará en las próximas semanas los días y horarios de ambos partidos decisivos.

La síntesis del partido

Copa Argentina

4tos de final

Estadio: Norberto "Tito" Tomaghello

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Nicolás Ramírez

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero (C), Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancusco, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi; José Sosa, Baltasar Rodríguez; Fabricio Pérez, Guido Carrillo (C); Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Goles en el segundo tiempo: 38m. Gonzalo Lencina (P).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Kociubinski por Pérez (E), 14m. Cetré por Sosa (E), 17m. Amarfil por Ferreira (P), 27m. Gauto por Retamar y Zapiola por Merlini (P), 30m. Meza por Tobio Burgos y Aguirre por Rodríguez (E), 36m. Gómez por Barrios (P), 37m. Lencina por Sepúlveda (P), 41m. Alario por Mancuso (E).