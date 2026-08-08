River confirmó oficialmente el acuerdo con Atlético de Madrid por la transferencia definitiva de Thiago Almada. El mediocampista ofensivo, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, viajará en las próximas horas al país para incorporarse al plantel.

Aunque el club no brindó detalles, la operación se cerró en 23 millones de dólares y representa la compra más cara de la historia realizada por un club argentino.

Almada, de 25 años, regresará al país después de su experiencia en Brasil y el fútbol europeo y se pondrá a disposición del técnico Eduardo Coudet.

River confirmó a Thiago Almada y concretó la compra más cara de la historia del fútbol argentino



