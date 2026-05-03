Del 29 de abril al 3 de mayo de 2026, nuestra provincia recibió a más de 3.000 profesionales del derecho de todo el país, en el marco del Torneo Nacional de Fútbol de la Abogacía.

El evento no solo representó una competencia deportiva de gran nivel, sino también un importante movimiento económico, con alta demanda en los sectores hotelero, gastronómico, comercial y turístico durante su desarrollo.

Catamarca fue sede del Torneo Nacional de Fútbol de la Abogacía

Además de la actividad deportiva, los visitantes participaron de propuestas culturales y recreativas, pudiendo conocer y disfrutar de la riqueza paisajística, histórica y humana de Catamarca.