La frase lapidaria de Eduardo Coudet tras la derrota de River: "Fue el peor partido desde que estoy acá"

Eduardo Coudet se mostró autocrítico luego de la derrota de River por 1-0 ante Atlético Tucumán por la novena fecha postergada del Torneo Apertura. "Fue el peor partido desde que estoy acá", reconoció

"Nunca el equipo logró transmitir buenas sensaciones de adentro hacia afuera. No hemos jugado bien", dijo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Y agregó: "El máximo responsable soy yo. No he podido lograr transmitir buenas cosas. Hoy se generó más desde afuera hacia adentro, no es para quedar bien con la gente. Estamos muy en deuda hoy con la gente".

Chacho explicó que todavía no le pudo "encontrar la soltura al equipo desde el juego". "Hay que trabajar y tratar de que el equipo juegue bien al fútbol. Es la intención primordial. Las formas son importantes y todavía no lo he logrado. Quiero que sea un equipo que vaya a de la mano de la historia de River: ofensivo, dinámico, muy táctico", planteó.

Consultado sobre la situación del mediocampista Kevin Castaño, que una vez más quedó fuera de los convocados, respondió: "Están todos tenidos en cuenta, después hay una competencia deportiva. Siento que hay otros con mejor nivel, acá no hay misterio. Hoy hay gente que está mejor".

El DT manifestó su voluntad de elevar la competencia interna entre los futbolistas: "Hay que trabajar, ver quiénes son los que mejores están y tratar de recuperarlos. Hay que jugar mejor, no es ningún misterio".

"Estamos jugando más a lo que podemos que a lo que queremos. Este club exige y eso te hace mejorar. Tenemos que mejorar. Hoy no me gustó lo que vi y a la gente tampoco, nos tenemos que hacer responsables", sostuvo.

Finalmente, anunció que tanto Sebastián Driussi como Fausto Vera superaron sus lesiones empezarán a trabajar a la par del grupo desde el lunes. "A los playoffs vamos a llegar completos", destacó.

Coudet y su plantel ya tienen la obligación de pensar en los próximos desafíos: el jueves jugarán ante Carabobo en Venezuela con la misión de dar otro paso hacia la clasificación en la Copa Sudamericana y el fin de semana empezarán a disputar los playoffs del Torneo Apertura ante un rival que podría ser San Lorenzo o Defensa y Justicia.