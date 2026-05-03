Coudet gesticuló hacia la tribuna y pidió perdón tras la derrota de River

Eduardo Coudet dejó una de las imágenes más comentadas del partido que Atlético Tucumán le ganó 1-0 a River en el estadio Monumental, en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura.

En el inicio del segundo tiempo, el DT miró hacia la tribuna tras una jugada ofensiva del equipo y levantó los brazos para pedirle a los hinchas que alentaran con más fuerza. Luego de la respuesta del público, volvió a gesticular y les pidió perdón a los fanáticos.

La reacción de la gente volvió a sentirse al final del encuentro, cuando el pitazo final desató una fuerte reprobación con silbidos hacia el plantel por la floja actuación colectiva frente al Decano.

Si bien los resultados acompañan al equipo, los simpatizantes reclaman una mejora en el rendimiento futbolístico, especialmente después de la derrota en el Superclásico. La caída ante Atlético Tucumán marcó además la segunda derrota de River en el Monumental desde la llegada del nuevo entrenador.