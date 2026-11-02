Independiente visita a Defensa y Justicia con la obligación de ganar por los playoffs

Independiente visitará este lunes a Defensa y Justicia en el cierre de la decimoquinta y anteúltima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro, previsto para las 19:00 en el estadio Norberto Tomaghello, representa una oportunidad determinante para el conjunto de Avellaneda, que busca consolidar su posición entre los equipos que accederán a los playoffs.

El partido se disputará en el escenario del Halcón de Varela y será transmitido por TNT Sports Premium, a través de la suscripción del pack fútbol. La conducción arbitral estará a cargo de Sebastián Martínez Beligoy, mientras que Lucas Novelli será el responsable del VAR.

El Rojo llega a esta instancia con la necesidad de conseguir una victoria que le permita comenzar a asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Zona A. La campaña reciente presenta dificultades: el equipo acumula cuatro partidos sin triunfos, con un empate en el Clásico de Avellaneda incluido en esa racha.

La situación mantiene al conjunto de Independiente en una posición de expectativa, con la clasificación todavía al alcance, pero sin margen suficiente para relajarse ante la cercanía del cierre de la fase regular.

Independiente, entre las señales de juego y la falta de resultados

Desde la llegada del entrenador uruguayo Jadson Viera, Independiente ha mostrado algunas sensaciones positivas desde el juego, aunque de manera esporádica. El equipo todavía no consiguió encadenar una serie de resultados favorables que le permita consolidar una recuperación sostenida.

En ese contexto, el encuentro frente a Defensa y Justicia adquiere un valor especial. El equipo de Avellaneda ocupa actualmente el octavo lugar de la Zona A, con 19 puntos, una posición que lo mantiene dentro de los puestos de clasificación, aunque condicionado por los resultados de sus rivales directos.

La paridad del grupo constituye otro factor central en la definición. Del séptimo al undécimo puesto existe una diferencia de apenas cinco puntos, lo que refleja la disputa ajustada por los lugares de privilegio. Además, un triunfo de Unión en su visita a Newell's, durante este domingo, podría desplazar a Independiente de los ocho puestos de clasificación. Esa posibilidad agrega presión al compromiso del lunes y obliga al Rojo a buscar un resultado que le permita sostener sus aspiraciones.

La combinación entre la irregularidad reciente, la cercanía de los competidores y la necesidad de sumar convierte al partido en una instancia decisiva para el equipo dirigido por Viera.

Defensa y Justicia, una campaña sólida y la clasificación asegurada

Enfrente estará un Defensa y Justicia que atraviesa una gran campaña bajo la conducción de Julio Vaccari. El entrenador se medirá con Independiente por primera vez desde que dejó el banco de suplentes del Rojo, en un encuentro que tendrá un significado particular para ambos equipos.

El Halcón marcha cuarto en la Zona A, con 27 unidades, y ya tiene garantizado su lugar en los octavos de final del Torneo Clausura. Su rendimiento se sostiene sobre una campaña de siete triunfos en 14 encuentros, una estadística que refleja la regularidad alcanzada durante la competencia.

La diferencia de ocho puntos entre Defensa y Justicia e Independiente también expone las distintas realidades de ambos equipos en la recta final de la fase regular. Mientras el conjunto local ya aseguró su clasificación, el visitante necesita sumar para evitar quedar fuera de los puestos que dan acceso a los playoffs.

El equipo de Vaccari continuará con su campaña en el torneo, mientras Independiente afrontará el compromiso con la urgencia de conseguir una victoria que fortalezca sus posibilidades de avanzar.

La programación de la jornada del lunes

La decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026 continuará este lunes con otros encuentros que también tendrán incidencia en las distintas disputas de la competencia.

Desde las 19:00, Platense recibirá a Central Córdoba, en simultáneo con el partido entre Defensa y Justicia e Independiente. Posteriormente, a las 21:15, se disputarán dos encuentros. Argentinos Juniors visitará a Atlético Tucumán con el objetivo de continuar peleando por la tabla anual, mientras que Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentarán en un duelo en el que ambos equipos buscarán avanzar en la lucha por la clasificación de la Zona B.

La jornada se desarrollará en un contexto de definiciones, con varios equipos intentando mejorar sus posiciones antes del cierre de la fase regular.

Los detalles del partido y las posibles formaciones

El encuentro entre Defensa y Justicia e Independiente corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y se disputará en el estadio Norberto Tomaghello.

Ficha del partido

Torneo: Clausura 2026.

Fecha: 15.

Partido: Defensa y Justicia - Independiente.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Día: lunes.

Horario: 19:00.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

VAR: Lucas Novelli.

Transmisión: TNT Sports Premium, con suscripción del pack fútbol.

Posible formación de Defensa y Justicia:

Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández.

Director técnico: Julio Vaccari.

Posible formación de Independiente:

Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo.

Director técnico: Jadson Viera.