La AFA quiere que Messi esté en los próximos amistosos de la Selección

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina generó un fuerte impacto entre los fanáticos y abrió una nueva etapa para el conjunto nacional. En medio de la repercusión que provocó la decisión del rosarino, la Asociación del Fútbol Argentino ya trabaja con una idea concreta: invitar al capitán para que esté presente en los próximos amistosos y brindarle un reconocimiento frente al público argentino.

Según pudo averiguar TN, la intención de la AFA es que Messi participe de los partidos amistosos que se disputarán durante la próxima fecha FIFA. Aún no existe confirmación oficial sobre su presencia ni sobre los encuentros, pero los rivales que aparecen como posibles son Burkina Faso y Benín.

De concretarse, los partidos se disputarían en escenarios de gran relevancia para el fútbol argentino:

Burkina Faso: estadio Monumental.

estadio Monumental. Benín: estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Fecha: próxima fecha FIFA.

próxima fecha FIFA. Reconocimiento: homenaje público a Lionel Messi.

La propuesta no necesariamente contempla que el rosarino vuelva a jugar. El objetivo principal sería que salga al campo de juego para recibir el aplauso y el reconocimiento de los hinchas, en una escena destinada a marcar simbólicamente el cierre de su ciclo con la Selección.

La posibilidad de un homenaje frente a los hinchas

La idea que maneja la AFA es que Messi pueda estar en el campo de juego independientemente de si lo hace vestido de jugador o de civil. Lo central, de acuerdo con la información difundida, es que tenga la posibilidad de encontrarse nuevamente con el público argentino.

"La idea es que esté Messi y que se le pueda rendir un homenaje. No hay confirmación. La idea de AFA es que Messi esté vestido de jugador o de civil, pero que salga a la cancha para salir a recibir el aplauso del público argentino", informó Diego Ruscitti en TN.

De esta manera, la eventual presencia de Messi tendría un carácter esencialmente simbólico. La Selección argentina continuaría su camino, mientras que el jugador tendría la posibilidad de despedirse de los hinchas en un escenario de reconocimiento colectivo.

La propuesta surge después de que el propio Messi comunicara públicamente que había decidido poner punto final a su etapa con el conjunto nacional. Su mensaje tuvo una particularidad: además de explicar los motivos de su determinación, dejó expuesto el peso emocional que tuvo el momento personal que atravesaba.

El cariño de los hinchas y una reacción particular

El anuncio provocó una inmediata reacción entre los fanáticos argentinos. Los comentarios que acompañaron la publicación estuvieron atravesados por mensajes de cariño y reconocimiento hacia el futbolista. Sin embargo, hubo una particularidad que llamó la atención: no hubo demasiada insistencia entre los hinchas para que Messi revirtiera su decisión.

El respaldo se expresó, de acuerdo con lo señalado, más desde el reconocimiento por todo lo vivido que desde el pedido para que continuara. La decisión del futbolista fue recibida en medio de una profunda repercusión, pero también con una comprensión hacia el momento personal y deportivo que atravesaba.

En ese contexto aparece ahora la intención de la AFA de ofrecerle una despedida pública. El homenaje permitiría que el vínculo entre Messi y el público argentino tenga un nuevo capítulo, esta vez desde un lugar diferente: el de un futbolista que decidió dejar la Selección y convertirse, como él mismo escribió, en "uno más" de los hinchas.

Cerrar una etapa con el aplauso del público

La AFA ahora busca que ese adiós tenga una escena frente a los hinchas. La invitación a Messi para los próximos amistosos representa el intento de transformar el impacto generado por su anuncio en un momento de reconocimiento público.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre su presencia ni sobre los amistosos mencionados ante Burkina Faso y Benín. Tampoco está definido si Messi aparecería vestido de jugador o de civil. Lo que sí está planteado es la intención de que el rosarino pueda salir a la cancha, recibir el aplauso del público argentino y compartir una última escena con quienes lo acompañaron durante sus 20 años con la Selección.

El propio Messi dejó en claro que su relación con el conjunto nacional no termina en el sentido del cariño. Aunque decidió retirarse y pasar a alentar desde afuera, aseguró que seguirá bancando siempre a la Argentina, "en las buenas y en las malas, mucho más".

Su carta terminó con dos expresiones que resumen ese vínculo: "Los quiero" y "¡Vamos Argentina!". Ahora, la AFA trabaja para que, si finalmente acepta la invitación, pueda escucharse una vez más el aplauso de los hinchas argentinos para Lionel Messi.