Vozinha, el arquero que sorprendió en el Mundial y ahora va por el premio Yashin

A los 40 años, Vozinha atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El arquero de Cabo Verde fue incluido entre los nominados al premio Lev Yashin, reconocimiento que entrega France Football al mejor arquero del año en el marco de la gala del Balón de Oro.

La nominación representa un nuevo capítulo dentro de un recorrido que tuvo un crecimiento inesperado durante 2026. Antes del Mundial, Vozinha era un nombre poco conocido fuera del fútbol africano y no aparecía entre los principales protagonistas de la escena internacional. Sin embargo, sus actuaciones con la selección de Cabo Verde durante la Copa del Mundo modificaron por completo esa situación.

El arquero logró instalarse en el escenario internacional a partir de sus intervenciones en momentos determinantes del torneo. Su aparición más destacada llegó desde el comienzo mismo de la competencia, cuando Cabo Verde se enfrentó a España en su debut mundialista.

El encuentro terminó con un histórico empate 0-0, resultado en el que Vozinha tuvo un papel central. Sus intervenciones fueron determinantes para mantener el arco invicto y convertirse en una de las grandes figuras del partido.

A partir de allí, el arquero volvió a responder cuando su selección lo necesitó. A lo largo del torneo protagonizó actuaciones importantes y dejó una de las imágenes que quedaron asociadas a la competencia: una atajada ante un tiro libre ejecutado por Lionel Messi.

Ese momento contribuyó a consolidar la exposición internacional de Vozinha, que pasó de ocupar un lugar prácticamente desconocido para buena parte del público futbolístico a convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026.

El Mundial cambió también su vida fuera de la cancha

La repercusión que consiguió durante la Copa del Mundo no quedó limitada a sus actuaciones dentro del campo de juego. La exposición generada por el torneo también tuvo un fuerte impacto en sus redes sociales.

Antes del Mundial, Vozinha rondaba los 50.000 seguidores en Instagram. Una vez finalizada la competencia, esa cifra había crecido hasta superar los 17 millones de seguidores.

El salto muestra la dimensión que alcanzó su reconocimiento durante la Copa del Mundo. En cuestión de meses, el arquero pasó de tener una presencia limitada fuera del fútbol africano a concentrar una enorme atención internacional.

Pero el crecimiento de su figura no se detuvo en las redes sociales. Su rendimiento en el Mundial también le permitió abrir una nueva puerta profesional y dar el salto al fútbol sudamericano.

Del Mundial a Colo-Colo

La actuación de Vozinha en la Copa del Mundo también tuvo consecuencias directas en su carrera deportiva. Durante el último mercado de pases, el arquero se incorporó a Colo-Colo, donde afrontará una nueva experiencia profesional a los 40 años.

El movimiento representó otro paso significativo en un año marcado por cambios para el futbolista. Llegó al Mundial sin ocupar los principales focos y, después de sus actuaciones con Cabo Verde, su nombre comenzó a ser reconocido internacionalmente.

Su llegada al club chileno se produjo luego de aquella exposición mundialista y sumó una nueva dimensión a un recorrido que ahora también incluye la posibilidad de ser reconocido entre los mejores arqueros del año.

La secuencia es significativa: primero apareció en el Mundial como una de las revelaciones, después dio el salto al fútbol sudamericano y ahora recibió una nominación al premio que reconoce al mejor arquero del año.

La nominación al Yashin y un reconocimiento al recorrido

El nuevo reconocimiento llegó con el anuncio de su inclusión entre los candidatos al premio Lev Yashin, entregado por France Football en el marco de la gala del Balón de Oro.

Tras conocerse la nominación, Vozinha recurrió a sus redes sociales para celebrar el logro y, al mismo tiempo, recordar el camino que debió recorrer para alcanzar una instancia de semejante dimensión.

El arquero dedicó el reconocimiento a São Vicente y a todo Cabo Verde, además de remarcar los sacrificios y las dificultades que atravesó durante su carrera.

La reacción también permitió poner en perspectiva el significado de la nominación. No se trata solamente de un reconocimiento conseguido a partir de lo ocurrido durante el Mundial, sino de la culminación de un recorrido que el propio arquero vinculó con los esfuerzos y obstáculos que debió superar para llegar hasta este punto.

Un año que comenzó lejos de los focos

La dimensión de la nominación se vuelve todavía mayor si se observa desde dónde comenzó el año Vozinha. Antes de la Copa del Mundo, el arquero era prácticamente desconocido fuera del fútbol africano. El Mundial modificó esa realidad de manera contundente. Su actuación ante España, el empate sin goles que permitió a Cabo Verde conseguir un resultado histórico y sus intervenciones durante el torneo lo ubicaron entre las figuras de la competencia.

A eso se sumó una imagen que quedó entre las postales del campeonato: su atajada ante un tiro libre de Lionel Messi.

La repercusión posterior también fue extraordinaria. De unos 50.000 seguidores en Instagram antes del torneo, pasó a superar los 17 millones después del Mundial. Y en el plano deportivo, la exposición le abrió las puertas de Colo-Colo, al que llegó durante el último mercado de pases.

Ahora, ya instalado en el fútbol sudamericano y con 40 años, Vozinha recibió una nueva señal del impacto que tuvo su actuación mundialista: su nombre aparece entre los candidatos al premio Yashin, que distingue al mejor arquero del año.