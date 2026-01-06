Checo Pérez elogió a Colapinto y destacó a los fanáticos argentinos

El piloto argentino Franco Colapinto sigue dejando una fuerte impresión en el mundo de la Fórmula 1 más allá de los resultados y uno de los últimos en sumarse a los elogios fue Sergio "Checo" Pérez, quien regresará a la Fórmula 1 en 2026 con el proyecto de Cadillac F1.

Aunque su temporada 2025 no fue la esperada en términos estadísticos, Colapinto demostró talento, carácter y personalidad en cada oportunidad que tuvo, algo que no pasó inadvertido para figuras consagradas del automovilismo internacional.

En diálogo con el podcast Cracks, el mexicano se refirió al presente de Franco Colapinto y puso el foco en un aspecto que, según él, marca una diferencia clave: el respaldo de la gente.

"Estoy impresionado con la afición argentina, cómo apoyan a Franco. Es un pilotazo y tiene a todo su país apoyándolo", afirmó "Checo", destacando la presencia constante de hinchas argentinos en cada circuito del calendario.

Además, utilizó el ejemplo para hacer una autocrítica hacia su propio país: "Es algo que realmente tenemos que aprender de otros países. No solo con los pilotos, también con futbolistas y atletas en general".

En otro tramo de la entrevista, Pérez habló sin filtros sobre su etapa en Red Bull Racing y lo que implica ser compañero de Max Verstappen: "Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1", aunque aclaró que siempre supo que el proyecto deportivo estaba diseñado alrededor del tetracampeón del mundo.

Finalmente, "Checo" explicó que las dificultades no pasaban solo por el rendimiento del auto, sino también por el contexto interno: "Cuando tienes un coche con el que piensas en qué curva vas a chocar, no puedes ir rápido. Y además tenés a todo el equipo en contra públicamente. Era muy difícil".

En contraste, sus palabras sobre Colapinto y el público argentino dejaron en claro que ve en ese respaldo colectivo una fortaleza clave para el crecimiento del joven piloto en la elite del automovilismo.