Chilavert a Paraguay tras la derrota: "Les faltaban unos sopapo2"

El histórico arquero de Vélez y de la selección paraguaya, José Luis Chilavert, expresó fuertes cuestionamientos hacia el plantel y el cuerpo técnico del conjunto "Albirrojo" luego de la dura derrota por 4-1 sufrida en el debut mundialista ante Estados Unidos.

En declaraciones realizadas en distintos medios paraguayos, el exfutbolista se mostró especialmente molesto no solo por el resultado, sino por lo que interpretó como una falta de compromiso y seriedad del equipo en un escenario de máxima exigencia deportiva.

Actitud y comportamientos cuestionados dentro del plantel

Uno de los ejes centrales de la crítica de José Luis Chilavert estuvo enfocado en la conducta de los jugadores tras la derrota. El exarquero cuestionó abiertamente la forma en que los futbolistas gestionaron el momento posterior al partido.

Entre sus declaraciones más contundentes, sostuvo que los jugadores:

"se toman fotos con la familia como si estuvieran en Disney"

"se piensan que están de vacaciones"

En esa línea, remarcó su visión personal sobre lo que implica atravesar una derrota de esa magnitud en una competencia mundialista. Con tono crítico, afirmó:

"Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacás fotos, pero ahora no podés".

Este contraste entre su enfoque y el comportamiento observado en el plantel fue uno de los puntos más reiterados en sus declaraciones públicas.

Lectura emocional y preparación psicológica del equipo

Otro de los aspectos señalados por el exarquero fue la preparación emocional del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. Según su análisis, la selección mostró signos de fragilidad psicológica incluso antes del inicio del encuentro.

Chilavert criticó la actitud corporal y conductual de los jugadores en momentos previos y durante el partido:

Jugadores "comiendo chicle como si fueran conejitos" cuando apuntaba la cámara

Incertidumbre del técnico sobre el arquero titular

Episodios emocionales como el llanto de Diego Gómez en conferencia de prensa

Sobre estos elementos, afirmó que reflejan una falta de preparación mental para competir en un Mundial, señalando que "emocionalmente no están preparados".

Además, profundizó su lectura del aspecto psicológico del juego con una frase contundente:

"hablar de que el partido no empieza hasta que comienza a rodar la pelota, porque el desgaste que hacen psicológico es terrible y al momento de entrar al campo parecía que les faltaban unos sopapos para que se despierten".

Señalamientos directos al técnico Gustavo Alfaro

Las críticas también alcanzaron directamente al entrenador del seleccionado, Gustavo Alfaro, a quien Chilavert responsabilizó por la conducción del grupo y la preparación general del equipo.

En declaraciones de alto tono, expresó:

"es fácil hablar, tocar la guitarra, pero la realidad es otra en el mundial".

"Alfaro lo único que sabe es hablar bien".

Estas frases sintetizan su visión de una conducción técnica que, según su perspectiva, no logró trasladar solidez ni convicción al campo de juego en un contexto de alta exigencia internacional.

Advertencia sobre Estados Unidos y diagnóstico del fútbol paraguayo

Más allá de las críticas internas, José Luis Chilavert también se refirió al rival de la jornada, advirtiendo que la percepción de un rival accesible no se ajusta a la realidad actual del fútbol internacional.

En ese sentido, sostuvo:

"para los que decían que Estados Unidos era fácil, no es así; ellos vienen creciendo mucho en los últimos años, al revés de Paraguay: nosotros estamos involucionando".

Este diagnóstico incluyó tanto una valoración del progreso del seleccionado estadounidense como una autocrítica dirigida al presente del fútbol paraguayo, al que describió como en retroceso.

Trayectoria mundialista de Chilavert

Las opiniones del exarquero adquieren un peso adicional al considerar su recorrido en la máxima competencia del fútbol. José Luis Chilavert disputó dos Copas del Mundo como titular:

Francia 1998

Corea-Japón 2002

En ambas ediciones, la selección paraguaya quedó eliminada en los octavos de final, lo que forma parte de su experiencia directa en escenarios mundialistas de alta presión.