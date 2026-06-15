Scaloni confirmó que "Dibu" Martínez está disponible para el debut mundialista

La cuenta regresiva para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 ingresó en su tramo final y una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico parece haber quedado despejada. En la conferencia de prensa brindada este lunes, Lionel Scaloni confirmó que Emiliano "Dibu" Martínez se encuentra disponible para afrontar el encuentro frente a Argelia, llevando tranquilidad en torno a la situación física del arquero.

La presencia del guardameta había generado incertidumbre durante los últimos días debido a una pequeña fractura sufrida en uno de los dedos de su mano derecha. Sin embargo, las palabras del entrenador permitieron despejar dudas sobre su estado de salud y dejaron abierta la posibilidad de que sea titular en el estreno mundialista.

"Emiliano está bien y disponible para mañana, así que creo que va a jugar", afirmó Scaloni durante su contacto con la prensa, en una declaración que rápidamente se transformó en una de las noticias más relevantes de la jornada para el seleccionado nacional.

La situación de Emiliano Martínez

La evolución física del arquero había sido seguida con atención por el cuerpo técnico y por los propios hinchas, conscientes de la importancia que tiene Martínez dentro de la estructura del equipo. El futbolista llegaba condicionado por una pequeña fractura en uno de los dedos de la mano derecha, situación que había generado interrogantes respecto de su disponibilidad para el primer compromiso de la Copa del Mundo.

No obstante, las últimas evaluaciones resultaron favorables y permitieron que Scaloni transmitiera un mensaje optimista en la antesala del debut.

Aunque el entrenador no confirmó oficialmente la alineación inicial, sus declaraciones permiten suponer que el arquero campeón del mundo tiene grandes posibilidades de estar desde el arranque ante Argelia.

El misterio sobre el equipo titular

Más allá de la situación de Martínez, Scaloni mantuvo la cautela habitual al momento de referirse a la formación que presentará la Argentina en el debut.

El entrenador evitó brindar detalles sobre el equipo y explicó que ni siquiera había comunicado la alineación a los propios futbolistas. "De alguna manera se van a enterar del equipo, como dijo Bielsa ayer. Todavía no se los di a los chicos, lo haré esta tarde en el entrenamiento", señaló.

La declaración dejó en evidencia que la definición del once inicial continuaba abierta a pocas horas del partido y que el cuerpo técnico todavía analizaba las distintas variantes disponibles.

Un plantel con alternativas y competencia interna

Durante la conferencia, Scaloni también hizo referencia a uno de los aspectos que históricamente ha caracterizado su gestión al frente del seleccionado: la elevada competencia interna por los puestos.

El entrenador reconoció que la calidad del plantel suele convertir cada elección en una tarea compleja. "Siempre tuve dificultades por el nivel de los jugadores de la selección. Más allá de las lesiones, que ahora no es el caso porque en principio estarían todos, veremos si Nicolás Tagliafico puede estar a la par", explicó.

La referencia a Tagliafico fue otro de los aspectos destacados de la conferencia, ya que dejó abierta la posibilidad de evaluar su evolución física antes de tomar una decisión definitiva. Entre los puntos mencionados por Scaloni se encuentran:

• Emiliano Martínez está disponible para jugar.

• La formación titular aún no fue comunicada al plantel.

• El cuerpo técnico evaluará la situación de Nicolás Tagliafico.

• En principio, el resto de los futbolistas se encuentra disponible.

• La búsqueda del equilibrio sigue siendo un factor central para definir el equipo.

La importancia del equilibrio

Scaloni insistió además en un concepto que ha acompañado gran parte de su ciclo al frente de la selección: la necesidad de encontrar equilibrio dentro del campo de juego.

Según explicó, la abundancia de opciones obliga permanentemente a tomar decisiones difíciles. "Al final el equilibrio está por delante. Jugamos con once y buscamos equilibrio. Alguno se tiene que quedar afuera, pero en principio estamos bien", sostuvo.

La frase resume uno de los desafíos permanentes para el cuerpo técnico, que cuenta con una amplia cantidad de futbolistas en condiciones de competir por un lugar en la alineación.

El mensaje de Otamendi

Junto a Scaloni también participó de la conferencia Nicolás Otamendi, uno de los referentes más experimentados del plantel. El defensor destacó el trabajo realizado por el grupo durante las últimas semanas y aseguró que la preparación se desarrolló con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut.

"Nos venimos preparando desde Buenos Aires y ahora acá para competir. Trabajamos para eso", expresó. Otamendi también dejó un mensaje enfocado en la actitud con la que Argentina debe afrontar la competencia. Pese a llegar al torneo como campeón defensor, el zaguero remarcó la necesidad de mantener la humildad y entender que cada rival representará una dificultad.

"Todos nos van a querer ganar", fue el concepto central transmitido por el defensor. Finalmente, concluyó: "Tenemos que saber que vamos a competir y dar el máximo. En líneas generales creo que estamos bien".

Con la confirmación de que Emiliano Martínez está disponible, la expectativa crece alrededor del estreno argentino frente a Argelia. Mientras Scaloni mantiene el hermetismo respecto de la formación titular, el plantel ultima detalles para afrontar el primer desafío de una Copa del Mundo en la que buscará defender el título conseguido anteriormente.