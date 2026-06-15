Bélgica no pudo sostener la ventaja e igualó con Egipto en un partido clave

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa entregando encuentros de gran intensidad y resultados que mantienen la incertidumbre en cada una de las zonas. En esta oportunidad, Bélgica y Egipto protagonizaron un duelo equilibrado que concluyó con un empate 1 a 1, un marcador que dejó conformes a los africanos por mantenerse en la primera posición del Grupo G y que obligará a los europeos a buscar una victoria en la próxima jornada para fortalecer sus aspiraciones dentro del certamen.

El encuentro presentó un desarrollo parejo desde el punto de vista estadístico y competitivo. Ambos seleccionados encontraron momentos para imponer sus condiciones y generaron situaciones de peligro suficientes para justificar la igualdad final.

Los goles llegaron a través de un autogol de Mohamed Hany para Bélgica y una conquista de Emam Ashour para Egipto, en un partido que mantuvo el suspenso hasta el cierre y que reflejó la paridad existente entre ambos equipos durante gran parte de los noventa minutos.

Un partido equilibrado desde el inicio

El desarrollo del encuentro mostró una leve superioridad de Bélgica en cuanto al manejo de la pelota, aunque la diferencia fue mínima y no alcanzó para establecer una distancia clara frente a su rival.

Las estadísticas finales reflejan un enfrentamiento sumamente parejo, con números muy similares en los principales aspectos del juego. Bélgica registró una posesión del 52 por ciento, mientras que Egipto alcanzó el 48 por ciento. Esa diferencia mínima evidencia que ninguno de los dos equipos logró monopolizar el control del partido de manera absoluta.

La igualdad también se trasladó al aspecto ofensivo, donde ambos seleccionados mostraron ambición para buscar el arco rival.

Los goles que definieron el resultado

El marcador se abrió a través de una jugada desafortunada para el conjunto africano. El gol de Bélgica llegó mediante un autogol de Mohamed Hany, una acción que permitió a los europeos colocarse en ventaja durante el desarrollo del compromiso.

Sin embargo, Egipto encontró respuesta y logró equilibrar el marcador gracias a Emam Ashour, quien convirtió el tanto que terminó sellando el resultado definitivo.

Los dos goles terminaron siendo determinantes en un encuentro donde ninguno de los equipos logró imponer una superioridad decisiva sobre el otro.

Los números del partido

Las estadísticas reflejaron la paridad que caracterizó al encuentro disputado por el Grupo G.

Entre los principales datos del partido se destacan:

• Resultado final: Bélgica 1 - Egipto 1.

• Gol de Bélgica: autogol de Mohamed Hany.

• Gol de Egipto: Emam Ashour.

• Posesión de Bélgica: 52%.

• Posesión de Egipto: 48%.

• Tiros al arco de Bélgica: 15.

• Tiros al arco de Egipto: 14.

• Tarjetas rojas: ninguna.

La cantidad de remates también mostró un desarrollo equilibrado. Bélgica terminó con 15 disparos al arco, apenas uno más que Egipto, que registró 14 intentos. Estos números explican por qué el empate terminó apareciendo como una consecuencia lógica de lo ocurrido dentro del campo de juego.

Cómo quedó el Grupo G

Uno de los aspectos más importantes que dejó el encuentro fue su impacto en la tabla de posiciones. Tras el empate, Egipto se mantiene en la primera posición del Grupo G, un dato significativo teniendo en cuenta la exigencia que representa una fase de grupos mundialista.

Por su parte, Bélgica ocupa el segundo lugar de la clasificación y continúa dependiendo de sus propios resultados para mantenerse en puestos de privilegio dentro de la zona. El reparto de puntos dejó abierto el escenario competitivo y aumentó la importancia de los próximos compromisos para ambos seleccionados.

Lo que viene para Bélgica

Luego de este empate, Bélgica ya tiene la mirada puesta en su siguiente presentación dentro del Mundial 2026. El conjunto europeo deberá enfrentar a Irán el próximo 21 de junio a las 16:00 horas.

El encuentro se disputará en el estadio Los Ángeles y aparece como una oportunidad fundamental para sumar puntos y mejorar su posición en el Grupo G.

La igualdad ante Egipto dejó en evidencia que cada partido puede resultar determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.

El próximo desafío de Egipto

Para Egipto, el siguiente compromiso será frente a Nueva Zelanda. El partido se jugará también el 21 de junio, aunque en horario nocturno, a las 22:00 horas.

El escenario será el BC Place Stadium, donde el seleccionado africano buscará defender el liderazgo alcanzado tras esta primera etapa de la competencia. Con el empate ante Bélgica, Egipto consiguió mantenerse en la cima de la tabla y llegará a la próxima jornada con la posibilidad de consolidar su posición dentro del Grupo G.