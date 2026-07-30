Cienciano goleó a Lanús en Perú y lo eliminó de la Copa Sudamericana

Lanús sufrió una dura goleada por 4-0 ante Cienciano de Perú en condición de visitante y protagonizó un papelón al quedar eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Los goles del equipo peruano los marcaron el ecuatoriano Carlos Garcés y el peruano Alejandro Hohberg, ambos por duplicado, para conseguir un heroico 4-2 en el global.

El encuentro comenzó torcido desde el inicio para Lanús, ya que Cienciano se puso en ventaja a los siete minutos del primer tiempo a través de Garcés, quien definió con una pisca de suerte luego de un preciso centro del delantero uruguayo Cristian Souza.

Sobre el final del primer tiempo, el encuentro se empezaría a convertir en una verdadera pesadilla para Lanús, que sufrió un durísimo golpe en el inicio de este semestre al quedar eliminado en el segundo torneo de clubes más importante de América.

Cuando transcurrían 40 minutos, Hohberg anotó el 2-0 en el partido y la igualdad en el global con un remate cruzado desde muy lejos que terminó en gol debido a una muy floja respuesta del arquero Nahuel Losada.

Como si esto fuera poco, a los 46 minutos Suoza volvió a asistir a Garcés, que se impuso con un potente cabezazo que picó en el área chica y se metió en el arco granate.

Finalmente, cuando Lanús iba desesperado en busca del gol que le permitiera seguir con vida, Cienciano liquidó la serie con una nueva anotación de Hohberg, quien definió en el borde del área tras una espantosa salida de Losada.

De esta manera, Cienciano consiguió la clasificación gracias al 4-2 en el global y se enfrentará en los octavos de final con Botafogo de Brasil.

Lanús, por su parte, volvió a sufrir un duro golpe en el plano internacional, ya que en el primer semestre quedó tercero en su grupo en la Copa Libertadores.

La síntesis del partido

Copa Sudamericana

16avos de final - vuelta

Cienciano (Per) 4 - 0 Lanús (Arg)

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Árbitro: Carlos Betancur (Col)

VAR: Mauricio Pérez

Cienciano: Italo Espinoza; Marcos Martinich, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Claudio Núñez; Santiago Arias, Gerson Barreto; Matías Succar, Alejandro Hohberg, Cristian Souza; Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Dylan Aquino, Ramiro Carrera, Eduardo Salvio; Yoshaan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles en el primer tiempo: 7m. Carlos Garcés (C), 40m. Alejandro Hohberg (C) y 46m. Carlos Garcés (C).

Gol en el segundo tiempo: 50m. Alejandro Hohberg (C).

Cambios en el primer tiempo: 21m. Carlos Cabello por Claudio Núñez (C) y 37m. Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (L).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Ronaldo Dejesús por Tomás Guidara y Allan Wlk por Dylan Aquino (L), 10m. Ademar Robles por Matías Succar (C), 17m. Benjamín Acosta por Ramiro Carrera (L), 22m. Henry Caparo por Santiago Arias (C) y 30m. Morgantini por Sasha Marcich (L).