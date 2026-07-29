Lionel Messi volvió a los entrenamientos con el Inter Miami

Lionel Messi volvió a entrenar con el Inter Miami de Estados Unidos luego de un breve período posterior a su participación en el Mundial 2026, donde defendió los colores de la Selección argentina y llegó hasta la final del certamen.

El regreso del capitán argentino fue anunciado por el propio equipo estadounidense con un mensaje que destacó la rapidez de su reincorporación al plantel: "Messi está de vuelta. Solo 10 días después de la final de la Copa del Mundo, ya está de vuelta en los entrenamientos con el Inter Miami mientras continúa su pretemporada de la MLS. No se necesitan vacaciones. Su amor por el juego es otra cosa".

La vuelta del futbolista rosarino representa la continuidad de una temporada marcada por un enorme protagonismo internacional. Messi llega nuevamente a la actividad del club después de haber sido una de las grandes figuras del Mundial, una competencia en la que tuvo una actuación determinante para que la Selección argentina alcanzara la definición del torneo.

Un Mundial con números de protagonista

Durante el Mundial 2026, Messi tuvo un papel central en el recorrido de la Selección argentina. Su rendimiento estuvo acompañado por cifras destacadas que reflejaron su influencia dentro del equipo:

Ocho goles convertidos durante el certamen.

convertidos durante el certamen. Cuatro asistencias aportadas a sus compañeros.

aportadas a sus compañeros. Participación clave para llevar a la Argentina hasta la final del Mundial.

El equipo argentino disputó el partido decisivo frente a España, en una definición que terminó con derrota por 1-0 en el tiempo extra. Más allá del resultado final, el torneo volvió a colocar a Messi como uno de los nombres principales de la competencia por su impacto ofensivo y su capacidad para guiar al seleccionado hasta la instancia definitiva.

Los próximos desafíos con el Inter Miami

Con su regreso a los entrenamientos, Messi ya tiene por delante nuevos compromisos con el conjunto de Florida. El jugador podría sumar minutos este sábado, cuando el Inter Miami enfrente al Columbus Crew desde las 20:30 (hora de Argentina) por la MLS.

Luego de ese encuentro, el equipo estadounidense afrontará la Leagues Cup, una competición que reúne a los mejores combinados de Estados Unidos y México.

En la fase de grupos de ese torneo, el Inter Miami tendrá como rivales a tres equipos mexicanos:

Atlético San Luis .

. Monterrey .

. León.

La agenda del conjunto de Florida continuará con una temporada en la que buscará ampliar su recorrido competitivo y sostener el protagonismo conseguido desde la llegada del delantero argentino.

Una etapa de títulos desde su llegada a Miami

Desde que Messi arribó al Inter Miami a mediados de 2023, su presencia fue señalada como un factor determinante en los logros obtenidos por el club estadounidense.

Durante este período, el equipo conquistó tres títulos:

Leagues Cup 2023 .

. Supporters' Shield 2024 .

. MLS Cup 2025.

La etapa del argentino en el fútbol estadounidense estuvo acompañada por una serie de conquistas que transformaron la historia reciente del Inter Miami y que ahora podrían sumar un nuevo capítulo con los desafíos que aparecen en el calendario.

Además, el equipo todavía tiene la posibilidad de incorporar otro trofeo a su vitrina. El próximo 16 de septiembre, el Inter Miami se enfrentará al Cruz Azul de México en la Campeones Cup, competición que enfrenta a los ganadores de las ligas de Estados Unidos y México.

La incógnita que permanece: el futuro con la Selección argentina

Mientras Messi ya retomó su actividad en el club, continúa abierta una de las grandes preguntas alrededor de su carrera: su continuidad en la Selección argentina.

La "Pulga" todavía no comunicó qué decisión tomó respecto a su futuro con la camiseta celeste y blanca. Sin embargo, permanece muy presente la posibilidad de que pueda ponerle punto final a su trayectoria internacional con el seleccionado.

El regreso al Inter Miami marca así una nueva etapa luego de un Mundial en el que volvió a ser protagonista y tras una final que dejó a la Argentina a un paso del título. Ahora, el foco vuelve a estar en los desafíos del equipo estadounidense y en la decisión que Messi tomará sobre su vínculo con la Selección argentina, una definición que mantiene expectante al mundo del fútbol.