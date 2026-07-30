Instituto venció a Platense y sumó su primer triunfo en el Clausura

Instituto se repuso de la derrota en su debut del Torneo Clausura tras vencer este miércoles por 2-1 a Platense en un partido correspondiente a la segunda fecha del campeonato local, llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

Los goles para la "Gloria" los convirtieron Giuliano Cerato, a los 13 minutos del primer tiempo, y Matías Tissera, a los 10 del complemento.

En tanto, Héctor Bobadilla anotó el tanto para los visitantes, a los 49 minutos del segundo periodo.

Con este resultado, el elenco cordobés sumó sus tres primeros puntos en el certamen, luego de la caída por la mínima ante Vélez, mientras que el "Calamar" todavía no consiguió quedarse con un triunfo.

Antes del cuarto de hora de partido, el delantero Alex Luna condujo el balón en velocidad y habilitó sobre la izquierda a Diego Sosa que, de primera, envió un centro raso atrás para la llegada de Cerato, quien disparó sin oposición y abrió el marcador para el cuadro cordobés.

Ya en el complemento, con algo de fortuna y cumpliendo la inexorable "ley del ex" por su pasado en el elenco de Vicente López, Tissera remató dentro del área, el arquero visitante Juan Pablo Cozzani tapó el disparo, pero la pelota impactó nuevamente en el atacante de 29 años y se metió dentro del arco.

Cuando todo parecía definido, Héctor Bobadilla sacó un zurdazo que se colgó en el ángulo del guardameta Marcos Ledesma y descontó para los dirigidos por Walter Zunino, que tuvieron una clara ocasión de igualar el duelo sobre el cierre con un remate de cabeza de Bautista Merlini.

Con respecto a la tercera fecha del Torneo Clausura, Instituto visitará a Lanús el domingo 2 de agosto desde las 21:30, mientras que Platense recibirá a Talleres el próximo lunes a partir de las 19:00.