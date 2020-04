Codesal: "Como persona, Maradona es de las peores que vi en mi vida"

El árbitro mexicano Edgardo Codesal, responsable de la final del Mundial 1990 que Alemania le ganó a Argentina 1-0, señaló a Diego Maradona como una persona "desagradable" y de las "peores" que se encontró en su vida, aunque le expresó "máxima admiración" como futbolista.



Codesal, protagonista central de aquella final por la sanción de un polémico penal que le permitió al equipo europeo alzar la Copa del Mundo, sugirió que incluso le hizo un favor al seleccionado argentino por no expulsar a Maradona antes del partido cuando las cámaras de TV lo mostraron insultar al público italiano por abuchear el Himno Nacional argentino.



"Debí expulsar a Maradona antes de la final de Italia 90, en los himnos nacionales, por el insulto contra todo el estadio", afirmó Codesal, a casi 30 años de aquel partido en el estadio Olímpico de Roma, donde el público no perdonó la eliminación que Argentina le propinó al seleccionado italiano en semifinales.



"Si hubiese aplicado las reglas, tendría que haberlo expulsado antes del inicio", explicó Codesal en diálogo con una radio uruguaya, citada por la agencia Ansa.



Codesal agregó luego que le perdonó otra tarjeta roja a Maradona por sus cuestionamientos cuando decretó el penal en favor de Alemania, cerca de cumplirse el tiempo reglamentario.



"Maradona se me acercó y me dijo 'lo sé, es un robo de la FIFA, no quiere que ganemos y te mandaron para esto', me dijo, y pude expulsarlo también por esto", detalló.



"En el campo le vi hacer cosas estratosféricas, sus jugadas eran increíbles. Como futbolista, máxima admiración pero como persona es una de las peores que haya visto en mi vida, es desagradable", concluyó.