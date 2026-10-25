VIDEO: Mateo Messi y el gol para que el Inter Miami sea campeón Sub 12

Mateo Messi vivió una jornada especial al consagrarse campeón de la Legends Cup junto a la categoría Sub 12 del Inter Miami y marcar uno de los goles de la final frente a Atlético Fortaleza. El equipo de Florida se impuso por un contundente 4-0 y levantó el trofeo después de una definición en la que el hijo del medio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tuvo su propio momento de protagonismo.

La celebración contó con la presencia de sus padres, que llegaron a Miami después de varios días de una agenda cargada de compromisos entre Europa y Estados Unidos. Lionel, que durante la semana había recibido el premio Princesa de Asturias de los Deportes en España y el sábado había viajado a Nueva York para disputar un encuentro de la Major League Soccer (MLS), regresó a Florida para acompañar a Mateo en la final de su campeonato juvenil.

El domingo, la atención de la familia estuvo puesta en el partido de las inferiores de las Garzas. La victoria del Inter Miami no dejó lugar a dudas sobre la superioridad del equipo en la definición: cuatro goles para quedarse con el título y una actuación que tuvo un cierre especial con la conquista del hijo del capitán argentino.

Para Mateo, la final no fue solamente una oportunidad de celebrar un campeonato con sus compañeros. También significó la posibilidad de marcar en un partido decisivo, con Lionel y Antonela presentes en las tribunas para acompañarlo en una jornada que terminó con festejos familiares y deportivos.

¡Mateo sentencia la final! 🔥 💪 Nuestro equipo U12, a minutos de proclamarse campeón de Legends Cup. https://t.co/I2iJZJqIRm — Inter Miami CF Academy (@InterMiamiAcad) October 25, 2026

El gol de Mateo para completar el 4-0

El momento más destacado para el hijo del diez llegó con el cuarto y último gol del Inter Miami. Mateo convirtió con un sutil toque de primera, utilizando la pierna derecha, para cerrar el marcador frente a Atlético Fortaleza y sumarse a la celebración del título.

La definición coronó una final contundente para el equipo juvenil de Florida, que se impuso por 4-0 y se quedó con el trofeo de la Legends Cup. El tanto de Mateo tuvo un significado particular porque llegó en el cierre de una victoria que aseguró la consagración de su categoría.

Después de convertir, el joven futbolista festejó junto a sus compañeros, compartiendo la alegría por el resultado y por el campeonato conseguido. La presencia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo hizo todavía más especial la jornada, ya que ambos pudieron acompañarlo en persona después de varios días de viajes y actividades.

La consagración de la categoría Sub 12 se produjo en el marco de las competencias formativas del Inter Miami, conocido como las Garzas. En esta ocasión, el equipo se enfrentó a Atlético Fortaleza en la final y logró una diferencia de cuatro goles que le permitió quedarse con el título.

La actuación de Mateo añadió un componente familiar a la celebración deportiva: el joven no solo integró el equipo campeón, sino que también convirtió el último tanto de una final que terminó con el marcador 4-0.

De Oviedo a Nueva York

La presencia de Lionel en la final juvenil llegó después de una semana marcada por desplazamientos y compromisos profesionales. Primero, el futbolista viajó junto a Antonela a Oviedo, España, para recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes, un reconocimiento que ocupó buena parte de la agenda de los últimos días.

Después de esa actividad, la pareja se trasladó a Nueva York, donde Messi debía presentarse con el Inter Miami para disputar un encuentro correspondiente a la MLS. El sábado, el equipo dirigido por el Kily cayó por 2-0 ante el RB, en un compromiso que se desarrolló en la ciudad estadounidense.

La agenda continuó el domingo con el regreso a Florida para asistir al partido de Mateo. De esa manera, en apenas unos días, Lionel combinó una distinción internacional, un compromiso con su club y la posibilidad de acompañar a su hijo en una final juvenil.

La secuencia de acontecimientos reflejó el ritmo de una semana cargada para el capitán argentino y su familia. El viaje a España estuvo vinculado con la entrega del premio Princesa de Asturias; el paso por Nueva York respondió a sus obligaciones futbolísticas con el Inter Miami, y el regreso a Florida tuvo como motivo central la final de la Legends Cup Sub 12.

Antonela también acompañó a Lionel durante estos desplazamientos y estuvo presente en la celebración de Mateo. Después de recorrer Oviedo y Nueva York, ambos pudieron compartir con su hijo la alegría por la obtención del campeonato.

Una consagración familiar

La victoria por 4-0 ante Atlético Fortaleza permitió que el domingo terminara con una celebración para los Messi en Miami. Mateo se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro al marcar el último gol y festejar junto a sus compañeros, mientras sus padres acompañaban desde el lugar.

La jornada contrastó con los compromisos que habían ocupado la agenda de Lionel durante los días anteriores. Después de recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes y disputar un partido de la MLS en Nueva York, el futbolista regresó a Florida para presenciar una instancia importante en el recorrido deportivo de su hijo.

La consagración de Mateo con la categoría Sub 12 del Inter Miami sumó así un nuevo episodio a la actividad familiar de los últimos días. La final de la Legends Cup terminó con una victoria amplia, un gol del joven Messi y la celebración compartida con Lionel y Antonela.