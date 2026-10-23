Colapinto busca recuperarse en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino Franco Colapinto, integrante de la escudería Alpine, participará este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1. La cita se desarrollará en el Circuito de las Américas, en Austin, donde el representante argentino intentará recuperar terreno después de tres Grandes Premios consecutivos sin conseguir puntos.

El desafío llegará en un momento deportivo que exige una respuesta para el piloto y para su equipo. Colapinto no pudo sumar unidades en las últimas tres competencias, disputadas en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur, una seguidilla que buscará dejar atrás en el trazado estadounidense.

La próxima carrera representa una nueva oportunidad para cambiar esa tendencia y volver a obtener un resultado que le permita sumar para Alpine. Después de las dificultades registradas en las fechas anteriores, el argentino afrontará un fin de semana que incluirá entrenamientos, clasificación y carrera, instancias en las que deberá trabajar para encontrar la puesta a punto adecuada de su monoplaza.

La actividad comenzará el viernes 23 de octubre con las primeras prácticas libres y continuará durante el sábado 24, jornada en la que se disputarán el tercer entrenamiento y la clasificación. Finalmente, el domingo 25 se correrá la prueba principal, programada para las 17, hora de Argentina.

Alpine busca mejorar su posición

La situación de Colapinto también se inscribe en el presente de Alpine dentro del campeonato de constructores. Los últimos resultados del argentino se combinaron con la falta de puntos de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien tampoco consiguió sumar en las recientes competencias mencionadas.

Como consecuencia de esa racha, la escudería francesa quedó lejos de Racing Bulls en la lucha por el quinto lugar del campeonato de constructores. La falta de unidades en las últimas presentaciones condicionó las posibilidades de Alpine en esa disputa y convirtió la próxima fecha en una nueva instancia para intentar mejorar sus resultados.

En ese contexto, el Gran Premio de Estados Unidos ofrecerá otra oportunidad para que Colapinto y Gasly busquen contribuir a la cosecha de puntos del equipo. La escudería necesitará revertir la tendencia de las últimas carreras si pretende recuperar terreno frente a Racing Bulls.

Para Colapinto, el objetivo inmediato será dejar atrás los tres Grandes Premios sin unidades. La competencia en Austin le permitirá volver a medirse en un circuito que ya conoce, aunque sus antecedentes muestran resultados diferentes en las dos participaciones anteriores.

Un circuito de 20 curvas y más de cinco kilómetros

El escenario de la competencia será el Circuito de las Américas de Austin, un trazado que cuenta con 20 curvas y una extensión total de 5,516 kilómetros. Allí se desarrollará toda la actividad correspondiente a la decimoctava fecha del campeonato. Las características del circuito harán que las sesiones de entrenamiento tengan un papel central en la preparación de los monoplazas. Los pilotos dispondrán de tres prácticas libres antes de la clasificación, distribuidas entre el viernes y el sábado.

La primera jornada tendrá dos entrenamientos, previstos para las 14:30 y las 18, respectivamente. Esas sesiones constituirán el primer contacto competitivo del fin de semana y permitirán comenzar a trabajar sobre la configuración de los vehículos.

El sábado llegará la tercera práctica libre, programada para las 14:30. Será la última oportunidad para ajustar los monoplazas antes de la clasificación, que se disputará ese mismo día a las 18.

La clasificación determinará el orden de salida para la carrera del domingo, prevista para las 17. De esta manera, el programa concentrará durante tres jornadas las instancias decisivas para los pilotos y sus respectivos equipos.

Los antecedentes de Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

La participación de este año será la tercera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino ya compitió en Austin en las temporadas 2024 y 2025, con resultados diferentes en cada presentación.

Su primera experiencia en esta prueba tuvo lugar en 2024, cuando protagonizó una gran carrera y consiguió terminar en la décima posición. Ese resultado constituye el antecedente más destacado de sus participaciones en el Gran Premio estadounidense. En 2025, en cambio, Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto. La diferencia entre ambas actuaciones refleja los distintos resultados que obtuvo en sus dos primeras presentaciones en el circuito de Austin.

Ahora, el piloto argentino regresará al trazado para disputar su tercera edición de la competencia, con el objetivo de mejorar su presente deportivo y volver a sumar puntos después de la racha negativa que arrastra desde los Grandes Premios de Azerbaiyán, Bahréin y Singapur.

El conocimiento previo del circuito será parte de los antecedentes con los que llegará al fin de semana. Sin embargo, el resultado dependerá del desarrollo de las prácticas, la clasificación y la carrera, en un contexto en el que Alpine también necesita mejorar su rendimiento colectivo.

Andrea Kimi Antonelli podría consagrarse campeón

El Gran Premio de Estados Unidos tendrá, además, un atractivo particular en la lucha por el campeonato de pilotos. El italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, podría consagrarse campeón el domingo, aunque para que eso ocurra deberán cumplirse determinadas condiciones relacionadas tanto con su resultado como con las posiciones de sus rivales.

La posibilidad de que Antonelli alcance el título dependerá de que consiga la victoria en Austin y de que los británicos George Russell, también de Mercedes, y Lewis Hamilton, de Ferrari, terminen en posiciones específicas.

Para que se concrete ese escenario, Antonelli deberá ganar la carrera, mientras que Russell tendrá que finalizar noveno o peor y Hamilton deberá terminar quinto o peor.

Las condiciones planteadas convierten al resultado de la competencia del domingo en un elemento decisivo para las aspiraciones de Antonelli. Su eventual consagración dependerá de una combinación de resultados que involucra a los tres pilotos.

Así, la prueba estadounidense reunirá dos focos de atención: por un lado, la búsqueda de recuperación de Colapinto y la necesidad de Alpine de mejorar su cosecha de puntos; por otro, la posibilidad de que Antonelli consiga el campeonato si se cumplen los resultados previstos.