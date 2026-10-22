VIDEO. Premio Princesa de Asturias: Messi rompió el protocolo, firmó autógrafos y recordó a su padre

Lionel Messi llegó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un reconocimiento que, según expresó, tiene un significado especial tanto para él como para su familia. En la previa de la ceremonia, el capitán argentino recordó con emoción a su padre, Jorge, quien falleció el pasado 8 de agosto y para quien este galardón representaba una ilusión particular.

Durante una entrevista con la agencia EFE, realizada en el Hotel de la Reconquista, el futbolista destacó que la distinción excede los logros que consiguió dentro del campo de juego. La entrega del premio encuentra así una dimensión personal vinculada con su historia familiar y con el recuerdo de su padre.

Messi sostuvo que el reconocimiento "va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha" y agregó, al referirse a Jorge, que seguramente también lo estará disfrutando. Sus palabras reflejaron el valor afectivo que atribuye a una distinción que llega después de una trayectoria marcada por sus éxitos deportivos y por una labor solidaria reconocida por el jurado.

La llegada del campeón del mundo con la Selección argentina a Oviedo estuvo acompañada por la expectativa de la ceremonia prevista para este viernes. En ese contexto, Messi también rompió el protocolo, firmó autógrafos y compartió ese momento con quienes se acercaron a él antes de recibir el galardón.

La distinción reconoce su recorrido deportivo, pero también otros aspectos de su trayectoria que el jurado consideró relevantes, entre ellos su compromiso con iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la educación y a la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad.

El futbolista Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, ya está en Asturias y las gaitas han sonado en su honor. ©FPA #PremiosPrincesadeAsturias #LeoMessi #Deportes #Asturias @bgcorvera @Embespargentina @ARGenesp https://t.co/gPagHHkXND — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 22, 2026

Al hablar de su formación personal, Messi puso el acento en los valores que le inculcaron sus padres durante su infancia en Rosario. Compromiso, respeto y solidaridad fueron algunos de los principios que mencionó al explicar qué enseñanzas conserva de su familia y cómo procura trasladarlas a la siguiente generación.

El futbolista señaló que esos valores continúan presentes en su vida cotidiana y que, junto a su esposa, Antonela, intenta transmitirlos a sus tres hijos. En la entrevista, explicó que se trata de las mismas enseñanzas que recibió durante su crecimiento y que hoy forman parte de la educación que busca ofrecerles a los chicos.

"Son los mismos que hoy, junto a Antonela, tratamos de transmitirles a nuestros tres hijos", afirmó al referirse a esos principios. La declaración permitió conocer una dimensión de su historia que va más allá de la competencia deportiva y que se relaciona con la importancia que atribuye a la formación familiar.

En su relato, la referencia a sus padres y a Rosario aparece ligada a los fundamentos personales que acompañaron su desarrollo. Los valores aprendidos en esa etapa constituyen, según sus propias palabras, una referencia que procura mantener en el presente y compartir con su familia.

El recuerdo de su padre, especialmente en vísperas de recibir el premio, también puso de manifiesto el vínculo entre sus logros y las personas que formaron parte de su vida. Para Messi, la distinción tiene un significado que no se limita a su trayectoria individual, sino que incluye la ilusión que Jorge sentía ante la posibilidad de verlo recibir este reconocimiento.

Barcelona y una formación que iba más allá de la cancha

Messi también recordó su paso por el Barcelona, club al que definió como el de su vida, y destacó la importancia de la formación que recibió allí. Según explicó, esa etapa le permitió comprender que el fútbol no consiste únicamente en jugar partidos o participar de entrenamientos, sino que exige asumir responsabilidades y sostener un compromiso integral.

El rosarino resumió esa enseñanza al señalar que "el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer", además de las responsabilidades que cada jugador debe asumir antes de ir a entrenar o competir.

Su reflexión apunta a una concepción del deporte en la que el rendimiento dentro del campo está relacionado con una preparación más amplia. En ese sentido, Messi destacó que la experiencia en Barcelona no se limitó a la práctica futbolística, sino que también estuvo vinculada con la incorporación de hábitos y obligaciones que acompañan el trabajo cotidiano.

La formación, el compromiso y la responsabilidad aparecen así como elementos relacionados con su trayectoria. El propio jugador vinculó esas enseñanzas con la necesidad de prepararse de manera constante para afrontar las exigencias de la competencia.

En la entrevista, sus referencias a Barcelona se sumaron a los recuerdos de su infancia en Rosario y a los valores familiares que busca transmitir a sus hijos. De ese modo, su relato reunió diferentes etapas de su vida, desde la formación personal hasta el desarrollo profesional, con énfasis en las responsabilidades que considera necesarias para sostener una carrera deportiva.

La competitividad como parte de su mentalidad deportiva

Consultado sobre su mentalidad competitiva, Messi reconoció que siempre tuvo una marcada inclinación por ganar y mejorar. Desde chico, explicó, fue "muy competitivo" y mantuvo el objetivo de crecer y seguir progresando.

El futbolista también destacó la importancia de entrenar con la misma intensidad con la que se afrontan los partidos. Al respecto, sostuvo que "se entrena como se juega no son solo palabras", una afirmación con la que remarcó la relación entre la preparación cotidiana y el desempeño durante la competencia. Su competitividad, según describió, no aparece únicamente en los encuentros oficiales. Messi admitió que no le gusta perder ni siquiera "los partiditos cortos de los entrenamientos", una referencia que muestra cómo esa actitud se manifiesta también en las prácticas.

La búsqueda de la victoria, el crecimiento y la mejora permanente forman parte de la mentalidad que describió durante la entrevista. En su visión, el entrenamiento resulta fundamental para llegar preparado a cada desafío y sostener el nivel necesario para competir.

Estas declaraciones completan el retrato de un jugador que, además de recordar los valores familiares y la formación recibida en Barcelona, destacó la exigencia personal como un componente central de su recorrido. Para Messi, la preparación no constituye un aspecto separado del juego, sino una condición para afrontar la competencia.

El compromiso solidario

Otro de los temas abordados fue su labor solidaria. Messi mencionó su apoyo al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona y las donaciones realizadas después de los incendios en Madrid y de otros desastres.

Al explicar su participación en estas iniciativas, el futbolista destacó que el objetivo es colaborar dentro de las posibilidades disponibles. "Siempre intentamos colaborar y ayudar en lo que podemos", afirmó.

También aclaró que muchas de esas acciones se realizaron sin buscar difusión pública. Según expresó, en distintas ocasiones ayudó "sin que se entere nadie", porque considera que lo importante es hacerlo "de corazón".

Su declaración puso el foco en una forma de compromiso que, según describió, no depende de la visibilidad de las acciones. La ayuda solidaria forma parte de los aspectos de su trayectoria que fueron considerados por el jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

La mención a estas iniciativas se relaciona directamente con los fundamentos del reconocimiento, que contempla no solo sus cualidades deportivas, sino también su labor continuada para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.