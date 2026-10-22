Seis nuevas medallas para Catamarca en el Nacional de Trampolín

Nueva jornada de Medallas y Finales para los catamarqueños en el Torneo Nacional de Federaciones de Gimnasia Trampolín, que se está desarrollando en el Salón Mayor del Predio Ferial. En el tercer día de competencia, en todos los aparatos, sigue la cosecha para los atletas locales con tres oros, dos plata y un bronce.

En Tumbling, llegó la presea dorada con Juan Cruz Rivero (13-14 Masculino). Por el lado de Trampolín Individual, Sol Quiroga (11-12 Femenino) y Rosario Gramajo (15-16 Femenino) también conquistaron

La cosecha suma dos Medallas de Plata, una en Doble Mini Tramp con Santiago Verasay (+17 Masculino) y la otra en Trampolín Individual con Ramiro Rivero (11-12 Masculino).

El bronce llegó con Simone Nicola (15-16 Femenino), y Baltazar Alessandro (15-16 Masculino) sumó un cuarto puesto, ambos, en Trampolín Individual. Por el lado de Doble Mini Tramp, Nahui Tobares (+17 Masculino) fue 11no en la Clasificación y estuvo muy cerca de entrar a la Final, entre los ocho mejores.

Hasta el sábado, estará en disputa la Copa Catamarca Gobierno. Luego, comenzará a desarrollarse la Copa Catamarca Capital para los Niveles C y D.