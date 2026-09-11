Colapinto comienza las primeras prácticas del histórico GP de Madrid

Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine este viernes para afrontar las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de España 2026, una competencia que tendrá como escenario por primera vez al nuevo circuito Madring, construido dentro del predio de IFEMA y con sectores urbanos que también se extienden por calles públicas.

El piloto argentino llega a esta nueva cita después de un fin de semana positivo en Monza, donde terminó en el noveno puesto y consiguió puntos importantes para Alpine. El objetivo será continuar mejorando su ritmo y aprovechar las dos primeras sesiones para adaptarse a un trazado completamente nuevo para la Fórmula 1.

El primer entrenamiento está previsto para las 8.30 de la Argentina, mientras que la segunda práctica comenzará a las 12. Ambas sesiones tendrán una duración de una hora y podrán seguirse por FOX Sports y Disney+ Premium.

Una cita histórica para la Fórmula 1

El Gran Premio de España 2026 corresponde a la 14ª fecha del campeonato y se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre. La particularidad central será el estreno del circuito Madring, ubicado dentro del predio de IFEMA.

La llegada de la máxima categoría a Madrid representa además el regreso de la Fórmula 1 a la capital española después de 45 años. El nuevo escenario fue desarrollado por la empresa Dromo y combina diferentes características. El trazado alterna sectores urbanos ubicados dentro del predio ferial de IFEMA con tramos de calles públicas, en un formato comparable al utilizado por el Miami International Autodrome.

El circuito tendrá una extensión considerable y varias características que lo convierten en un desafío completamente nuevo para los pilotos.

"La Monumental", la gran particularidad del trazado

Entre las características más llamativas del nuevo circuito aparece "La Monumental", una curva peraltada de casi 550 metros de extensión y una inclinación del 24%. La sección tendrá una particularidad adicional: será la más larga de este tipo en el calendario, y desde allí alrededor de 45.000 espectadores podrán observar el paso de los monoplazas durante aproximadamente seis segundos.

La combinación entre su extensión, el peralte y la velocidad que podrán alcanzar los autos convierte a este sector en uno de los elementos distintivos del circuito madrileño.

A esto se suma que las rectas permitirán que los monoplazas lleguen a 340 kilómetros por hora, mientras que la vuelta de clasificación está calculada en aproximadamente 1 minuto y 32 segundos.

Para Colapinto, las primeras prácticas tendrán entonces una importancia particular. Serán sus primeras oportunidades de conocer en condiciones competitivas un circuito que se incorpora al calendario y que presenta una configuración diferente a los escenarios que ya recorrió durante la temporada.

Colapinto y un momento positivo con Alpine

El piloto nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, afronta el Gran Premio de Madrid después de atravesar uno de los tramos más destacados de su temporada.

En las últimas cuatro carreras consiguió terminar tres veces entre los diez mejores, una regularidad que le permitió sumar puntos y avanzar en el campeonato. Sus resultados recientes fueron:

Gran Bretaña: 9° puesto.

9° puesto. Bélgica: 10° puesto.

10° puesto. Italia: 9° puesto.

9° puesto. Canadá: 6° puesto, su mejor resultado del año.

En el caso de Monza, Colapinto tuvo además la particularidad de haber largado desde el séptimo lugar y finalizar noveno, en una carrera en la que volvió a sumar unidades para su equipo. Su mejor actuación de la temporada continúa siendo el sexto puesto conseguido en Canadá, resultado que le permitió obtener ocho puntos.

Reducir la distancia dentro del campeonato

Después de las últimas actuaciones, Colapinto suma 21 puntos y ocupa el 12° puesto del Campeonato de Pilotos. Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, reúne 44 unidades. La diferencia entre ambos será otro de los puntos que el argentino intentará reducir durante el fin de semana madrileño.

El objetivo en Madrid será, por lo tanto, continuar afirmándose en la franja media-alta del campeonato y sostener la tendencia positiva que mostró en las últimas carreras.

La secuencia reciente refleja una evolución en sus resultados: tres finales dentro de los diez primeros en cuatro competencias, con dos novenos puestos y un décimo, además del sexto lugar obtenido previamente en Canadá.

Dos horas clave antes de la clasificación y la carrera

Las dos sesiones libres del viernes ofrecerán a Colapinto y a Alpine la primera posibilidad de trabajar sobre un circuito que todos deberán comenzar a conocer desde cero en esta edición.

El programa de la jornada contempla:

Primera práctica libre: 8.30, hora argentina.

8.30, hora argentina. Segunda práctica libre: 12, hora argentina.

12, hora argentina. Duración de cada sesión: una hora.

una hora. Transmisión: FOX Sports y Disney+ Premium.

El trabajo de las prácticas estará condicionado por las características de un trazado de 5.470 metros y 22 curvas, con sectores urbanos, calles públicas, rectas de alta velocidad y la particular presencia de La Monumental.

La carrera del domingo tendrá 57 vueltas, completando así el estreno de Madrid como escenario de la Fórmula 1.

Un Gran Premio con proyección hasta 2035

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid no se limita a la edición 2026. El Gran Premio firmó un acuerdo con la categoría hasta 2035, lo que establece una continuidad prolongada para el nuevo escenario.

Además, se calcula que el evento tendrá un impacto económico anual de 467 millones de euros para Madrid.

En ese contexto, el estreno del Madring representa una nueva etapa para la ciudad y para el campeonato, mientras los pilotos deberán enfrentarse por primera vez a sus particularidades.

Para Colapinto, la competencia llega en un momento en el que busca consolidar una tendencia favorable. Con 21 puntos, un 12° puesto en el campeonato y tres resultados entre los diez mejores en las últimas cuatro carreras, el argentino llega a Madrid con la posibilidad de seguir sumando y acercarse a la zona media-alta de la clasificación.

El Gran Premio de España 2026 tendrá así un doble atractivo: será la primera carrera de Fórmula 1 en el nuevo circuito Madring y, al mismo tiempo, una nueva prueba para un Colapinto que intentará prolongar su buen rendimiento con Alpine. Las primeras dos prácticas de este viernes marcarán el inicio de ese desafío en un trazado que, por sus dimensiones, velocidades y características, será completamente nuevo para la máxima categoría.