Colapinto confía en remontar en Bahréin tras una clasificación complicada

Franco Colapinto se mostró optimista de cara al Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, pese a las sanciones que lo obligarán a largar desde el fondo de la grilla. El piloto argentino finalizó 15° en la clasificación, pero deberá partir penúltimo tras acumular 15 posiciones de penalización entre el pasado Gran Premio de Azerbaiyán y el inicio de la actividad de este fin de semana en Sepang.

"Me siento bien, creo que podemos remontar", aseguró el corredor de Alpine al analizar sus expectativas para la carrera del domingo.

Colapinto explicó que parte de la estrategia estuvo enfocada en conservar neumáticos para la competencia. "Creo que lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana, tengo blandas, duras y medias, tengo de todo", detalló.

Debido a que ya sabía que largaría desde la última fila, el argentino no necesitó utilizar demasiados juegos de neumáticos durante la clasificación. Pese a esa situación, logró avanzar a la Q2 y terminó en el puesto 15.

Colapinto largará desde el fondo junto a Arvid Lindblad

El piloto argentino cumplió con una tanda protocolar por las penalizaciones pendientes, que arrastraba desde Azerbaiyán y las prácticas del viernes. Por ese motivo, este domingo partirá desde el fondo de la grilla junto a Arvid Lindblad.

En tanto, Max Verstappen consiguió su primera pole position de la temporada y se aseguró el primer lugar de partida para el Gran Premio de Bahréin.

La carrera del domingo será una nueva oportunidad para Colapinto, que buscará avanzar posiciones y aprovechar la estrategia de neumáticos para remontar desde la última fila.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.