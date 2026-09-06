Colapinto explicó qué problema lo hizo despistar en Monza y ya piensa en Madrid

Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en una carrera que dejó sensaciones encontradas para el piloto argentino. Después de protagonizar un despiste que lo hizo perder varias posiciones, explicó que el rendimiento de su Alpine se vio condicionado por un problema en el piso del auto.

Luego de la competencia en el circuito de Monza, Colapinto publicó un mensaje en sus redes sociales y reconoció su frustración por lo que pudo haber conseguido, aunque también valoró la recuperación que le permitió finalizar dentro de los diez primeros.

"Día durísimo por lo que podría haber sido. Buena remontada con el piso que no quería más para sumar unos puntos", escribió el argentino.

El piloto también destacó el trabajo realizado por Alpine durante todo el fin de semana. La escudería había conseguido con Pierre Gasly su primera pole position y llegó a mantener a sus dos autos entre los tres primeros durante buena parte de la carrera.

El posteo de Colapinto luego del GP de Italia (Foto: Instagram @francolapinto)

El mensaje de apoyo de Alpine y el reconocimiento de Briatore

A pesar del despiste, Colapinto recibió el respaldo de su equipo. El argentino terminó la carrera visiblemente emocionado y se bajó del Alpine entre lágrimas.

La escudería publicó posteriormente un mensaje de apoyo en sus redes sociales: "¡Qué carrera, Franco!".

También llegó el reconocimiento de Flavio Briatore, jefe de Alpine, quien destacó la capacidad del argentino para recuperarse durante la competencia.

"Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos muy valiosos para el equipo", expresó Briatore.

Colapinto ya piensa en la próxima carrera

Después del resultado en Italia, el piloto argentino aseguró que rápidamente dejó atrás la frustración y puso la mirada en el próximo compromiso de la temporada.

"Gracias por bancarme siempre. Un poquito caliente postcarrera, pero ya estoy flama. Con todo a Madrid", escribió Colapinto.

La próxima competencia será el Gran Premio de España, que se disputará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre en el Circuito Internacional Madring, en Madrid.

El cronograma del Gran Premio de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8.30 a 9.30.

Práctica libre 2: 12 a 13.

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30 a 8.30.

Clasificación: 11 a 12.

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10.

El posteo completo de Colapinto

"Día durísimo por lo que podría haber sido... Nos levantamos mañana con la esperanza renovada de seguir laburando".

"Muy orgulloso de lo que conseguimos este finde como equipo: pole de Pierre en la qualy y hoy los dos autos entre los tres primeros hasta que allá fui... Buena remontada con el piso que no quería más para sumar unos puntos".

"Gracias por bancarme siempre. Un poquito caliente postcarrera, pero ya estoy flama. Con todo a Madrid".

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.