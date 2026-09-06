Juegos Evita 2026: semana de definiciones con vóley y futsal femenino

Las Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026, correspondientes a las disciplinas Juveniles convencionales, iniciarán una nueva semana de actividad con una programación que tendrá al vóley femenino y al futsal femenino como protagonistas.

La competencia se encuentra bajo la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección Provincial de Deporte Social, que lleva adelante la coordinación de esta instancia provincial de los Juegos Evita.

Después de una primera semana de competencia, la agenda continuará entre lunes y martes con dos disciplinas que tendrán jornadas destinadas tanto al desarrollo de los partidos como a los encuentros definitorios.

La programación contempla diferentes escenarios deportivos y horarios distribuidos durante ambas jornadas, con una primera etapa de competencia durante el lunes y los cruces finales previstos para el martes desde las primeras horas de la mañana.

La actividad tendrá como ejes principales:

Vóley femenino.

Futsal femenino.

Jornada de competencia: lunes.

lunes. Jornada de definiciones: martes.

martes. Organización: Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Área organizadora: Dirección Provincial de Deporte Social.

El vóley femenino, con actividad en dos escenarios

En el caso del vóley femenino, la programación del lunes estará repartida entre dos espacios deportivos. Los encuentros se desarrollarán en el Polideportivo Libertador II del Barrio Mil Viviendas y en el Auxiliar del Poli Capital.

La jornada tendrá dos franjas horarias que permitirán concentrar la actividad durante buena parte del día. Los partidos están previstos de 8 a 13 horas y de 14 a 20 horas.

La distribución de los encuentros entre ambos escenarios permitirá avanzar con la competencia durante el lunes, antes de llegar a la jornada destinada a definir los resultados finales.

La agenda establecida para el vóley femenino contempla:

Lunes: competencia en el Polideportivo Libertador II del Barrio Mil Viviendas y en el Auxiliar del Poli Capital.

competencia en el Polideportivo Libertador II del Barrio Mil Viviendas y en el Auxiliar del Poli Capital. Primer horario: de 8 a 13 horas.

de 8 a 13 horas. Segundo horario: de 14 a 20 horas.

de 14 a 20 horas. Martes: juegos definitorios.

juegos definitorios. Lugar de las definiciones: Polideportivo Libertador II.

Polideportivo Libertador II. Inicio de los partidos del martes: 8:30 horas.

El martes, entonces, toda la atención del vóley femenino estará puesta en el Polideportivo Libertador II, donde se desarrollarán los juegos definitorios desde las 8:30 horas.

De esta manera, la competencia pasará de una extensa jornada de actividad durante el lunes a una instancia decisiva al día siguiente, cuando se disputen los encuentros que determinarán las posiciones correspondientes a esta etapa provincial.

El futsal femenino también va por las definiciones

El futsal femenino tendrá una programación similar en cuanto a la distribución de las jornadas, aunque los escenarios serán diferentes. Durante el lunes, los partidos se desarrollarán en el Poli Norte y en la Cancha Principal del Poli Capital. Al igual que en el vóley, la actividad estará organizada en los horarios de 8 a 13 horas y de 14 a 20 horas.

La jornada permitirá avanzar con la competencia antes de que los equipos lleguen a los duelos decisivos previstos para el martes. En este caso, los partidos finales tendrán como escenario la Cancha Principal del Poli Capital, donde la actividad comenzará a las 8:30 horas.

El cronograma del futsal femenino establece:

Lunes: competencia en el Poli Norte y en la Cancha Principal del Poli Capital.

competencia en el Poli Norte y en la Cancha Principal del Poli Capital. Primer horario: de 8 a 13 horas.

de 8 a 13 horas. Segundo horario: de 14 a 20 horas.

de 14 a 20 horas. Martes: duelos finales.

duelos finales. Lugar de los duelos finales: Cancha Principal del Poli Capital.

Cancha Principal del Poli Capital. Inicio de las definiciones: 8:30 horas.

La programación vuelve a concentrar así una parte importante de la actividad durante el lunes, mientras que el martes quedará reservado para los partidos que definirán la competencia.