VIDEO: Así fue el despiste que cambió la carrera de Colapinto en Monza

Franco Colapinto venía concretando una actuación que podía transformarse en una de las más destacadas desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto argentino había conseguido instalarse en los puestos de vanguardia del Gran Premio de Italia y, en un tramo decisivo de la competencia, se encontraba afirmado en la tercera posición, con serias aspiraciones de sostenerse en la pelea por un podio histórico.

El Alpine había mostrado el rendimiento necesario para permitirle al representante argentino mantenerse en la disputa. Colapinto, además, venía desarrollando un ritmo sólido y lograba contener a los autos que llegaban desde atrás.

Pero la carrera cambió de manera abrupta en una de las curvas rápidas del icónico circuito lombardo.

El Alpine perdió adherencia, pisó el sector externo del trazado y terminó saliéndose de la pista. El despiste se produjo cuando el argentino atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera en Monza y transformó, en cuestión de segundos, un escenario de ilusión en una situación completamente diferente.

El paso por la leca y el golpe en la clasificación

A pesar del despiste, Colapinto consiguió controlar el auto y evitó un impacto contra las protecciones. Sin embargo, la salida de pista tuvo consecuencias inevitables.

El Alpine atravesó el leca y el pasto, un recorrido que le hizo perder valiosos segundos. Mientras el argentino intentaba recuperar el control de la situación y volver a la pista, el grueso del pelotón ya había avanzado en velocidad.

Cuando consiguió reincorporarse a la cinta asfáltica, la posición que había construido con anterioridad había desaparecido. La secuencia fue especialmente dura por el contexto en el que se produjo. Colapinto no estaba intentando recuperar terreno desde una posición retrasada: se encontraba tercero, después de haber conseguido llevar al Alpine hasta los puestos de privilegio y con la posibilidad concreta de pelear por un resultado histórico.

El despiste terminó obligándolo a retomar la marcha desde el fondo de la grilla y pulverizó el excelente trabajo previo que lo había colocado en la vanguardia.

El contraste fue inmediato:

Colapinto estaba tercero antes del despiste.

El Alpine perdió adherencia en una curva rápida.

El auto se salió de pista y atravesó la leca y el pasto.

El argentino evitó impactar contra las protecciones.

La pérdida de tiempo provocó que el grueso del pelotón lo superara.

Al reincorporarse, tuvo que continuar desde los últimos lugares.

Un cambio drástico en el plan de carrera

El despiste no solamente modificó la posición de Colapinto en la competencia. También obligó al equipo a cambiar completamente el plan de trabajo.

Hasta ese momento, el objetivo estaba centrado en sostenerse en los puestos de adelante y aprovechar el rendimiento del Alpine para intentar pelear por un lugar en el podio. Después de la salida de pista, la prioridad pasó a ser otra: recuperar la mayor cantidad de terreno posible durante los giros finales.

Desde los pits le indicaron al argentino que debía mantener la calma y, al mismo tiempo, cuidar el desgaste de la unidad para poder sostener un ritmo competitivo.

La situación exigía una nueva lectura de la carrera. Ya no se trataba de defender una posición de privilegio ni de controlar a los rivales que llegaban desde atrás. Colapinto tenía por delante la tarea de reconstruir una competencia que parecía prácticamente perdida después de quedar relegado a los últimos lugares.

El equipo, en consecuencia, pasó a un régimen de ataque para intentar aprovechar cada posibilidad de recuperación.

De la frustración a la necesidad de reaccionar

La salida de pista tuvo un peso especial porque llegó después de una actuación que había generado expectativas entre los fanáticos. El piloto argentino estaba concretando una de sus mejores presentaciones desde su arribo a la Fórmula 1 y había logrado posicionarse en una zona desde la que podía aspirar a un resultado de enorme relevancia.

El despiste interrumpió esa posibilidad.

La pérdida de posiciones fue consecuencia directa de los segundos que el Alpine cedió fuera del asfalto. Aunque Colapinto pudo evitar un golpe contra las protecciones y retomar la marcha, el paso por la leca y el pasto había sido suficiente para modificar por completo el escenario competitivo.

El argentino pasó así de una situación en la que podía mirar hacia adelante, con el podio como una posibilidad concreta, a una carrera en la que debía recuperar terreno desde el fondo.

Fue un cambio radical tanto desde el punto de vista deportivo como estratégico.

Monza volvió a mostrar su velocidad

El resultado del despiste no impidió, sin embargo, que la actuación general de Colapinto dejara una lectura positiva. El episodio le quitó la posibilidad de pelear por los puestos de privilegio y privó a los fanáticos de verlo luchar por un podio, pero el rendimiento mostrado antes del error tuvo un valor propio.

En Monza, el representante nacional volvió a demostrar que cuenta con la velocidad y el temple necesarios para pelear mano a mano con la élite del automovilismo mundial.

El hecho de haber alcanzado la tercera posición antes del despiste constituye el punto central de una actuación que, hasta ese momento, se desarrollaba de manera destacada. El Alpine había respondido y Colapinto había conseguido llevarlo a una posición de enorme exigencia competitiva.

El problema apareció cuando el margen de error era mínimo.

Una salida de pista en una curva rápida fue suficiente para transformar completamente la carrera. Pero, incluso después de quedar relegado a los últimos lugares, la actuación no quedó definida únicamente por ese momento.