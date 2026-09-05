Alerta amarilla por fuertes vientos: Catamarca y otras 10 provincias tendrán ráfagas de hasta 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este sábado 5 de septiembre en sectores de 11 provincias argentinas. Según el área, las ráfagas podrían alcanzar entre 65 y 100 km/h.

La advertencia comprende sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. En territorio bonaerense, el alerta no alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para Catamarca, la advertencia está prevista durante la tarde. La provincia forma parte del área alcanzada por el fenómeno de viento que afecta a distintas regiones del oeste y norte argentino.

Cómo será el viento en las zonas bajo alerta

En el área cordillerana, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en los sectores más elevados.

En áreas de Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba y La Rioja, durante el sábado se prevén vientos del sector sur de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas de hasta 65 km/h.

En la cordillera de Neuquén, los vientos serán del sector este, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

En tanto, el este de Río Negro tendrá vientos del sector sur de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas superiores a los 90 km/h.

Para el sur y sudeste de Buenos Aires, se esperan vientos del sector sur de entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

Cuándo rige el alerta en cada provincia

Buenos Aires: durante la mañana.

Río Negro: durante la mañana.

La Pampa: durante la mañana.

San Juan: durante la mañana y la tarde.

San Luis: durante la mañana y la tarde.

Mendoza: durante la mañana y la tarde.

Neuquén: durante la mañana y la tarde.

Jujuy: durante la tarde.

Salta: durante la tarde.

Catamarca: durante la tarde.

La Rioja: durante la tarde y la noche.

Qué zonas de Buenos Aires están alcanzadas

El alerta amarilla comprende localidades del sur y sudeste bonaerense, entre ellas Puan, Pigüé, Coronel Suárez, Tornquist, Bahía Blanca, Médanos, Punta Alta, Coronel Pringles, Adolfo Gonzales Chaves, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, San Cayetano, Necochea, Lobería y Carmen de Patagones.

Las recomendaciones del SMN

Ante la presencia de vientos fuertes, el organismo recomienda:

Evitar salir si no es necesario.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas y toldos.

Mantener cerradas puertas y ventanas y alejarse de ellas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Circular con máxima precaución y tener especial cuidado al conducir.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.