Nuevo DNI electrónico: quiénes deben renovarlo, cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) comenzó a emitir el nuevo DNI electrónico, un documento que incorpora nuevas herramientas tecnológicas y medidas destinadas a reforzar la seguridad y facilitar la validación de la identidad.

El nuevo modelo cuenta con un chip sin contacto, almacena información y datos biométricos y presenta un soporte de policarbonato con grabado láser. Sin embargo, la puesta en marcha de este formato no implica que todos los ciudadanos deban reemplazar inmediatamente los documentos que poseen actualmente.

Los DNI vigentes mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento, por lo que la renovación será necesaria únicamente en las situaciones previstas para la actualización o reemplazo del documento. La implementación del nuevo DNI electrónico será progresiva y se incorporará de manera natural a medida que los ciudadanos deban realizar un nuevo trámite.

Las principales novedades del nuevo DNI electrónico

Uno de los cambios centrales del nuevo documento es la incorporación de un chip sin contacto, que permite almacenar información y datos biométricos para facilitar la validación electrónica de la identidad.

Esta herramienta busca reforzar las condiciones de seguridad del documento y ampliar las posibilidades de verificación electrónica. El nuevo DNI también presenta modificaciones en su soporte físico. Está elaborado en policarbonato con grabado láser, un material más resistente que busca dificultar las adulteraciones y falsificaciones.

Además de los cambios tecnológicos y de seguridad, el diseño del documento fue renovado e incorpora diferentes símbolos nacionales. Entre los elementos presentes en el nuevo diseño se encuentran:

La escarapela alrededor del retrato.

alrededor del retrato. Las estrellas argentinas .

. El Sol de Mayo .

. Imágenes de glaciares .

. La representación de la Cordillera de los Andes .

. El mapa bicontinental.

De esta manera, el nuevo formato combina herramientas tecnológicas con modificaciones en su presentación visual y en los elementos destinados a reforzar la seguridad del documento.

Quiénes están obligados a tramitar un nuevo ejemplar

La aparición del nuevo DNI electrónico no significa que sea obligatorio renovar el documento únicamente por el cambio de formato o por la incorporación de nuevas tecnologías.

Los ejemplares anteriores continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. Cuando corresponda realizar una renovación, el Renaper entregará el modelo vigente en ese momento. Deben solicitar un nuevo ejemplar:

Quienes tengan el DNI vencido .

. Los menores de edad en las edades de actualización obligatoria , entre los 5 y 8 años , y al cumplir los 14 años .

, entre los , y al cumplir los . Las personas que hayan cambiado de domicilio, nombre u otro dato filiatorio .

. Quienes hayan perdido el documento .

. Las personas cuyo DNI presente un deterioro que impida una correcta identificación.

Por lo tanto, quienes posean un documento válido y sin ninguna de estas situaciones no están obligados a iniciar un nuevo trámite de manera inmediata por la sola aparición del DNI electrónico.

Los requisitos para obtener el nuevo documento

Para iniciar el trámite es necesario presentar el DNI actual, en caso de que el ciudadano todavía lo conserve, y abonar el arancel correspondiente. En el caso de los menores de edad, deberán concurrir acompañados por el padre, la madre o el representante legal. Además, deberán presentar la partida de nacimiento y la documentación necesaria para acreditar los datos correspondientes.

Durante la atención presencial se realiza nuevamente el proceso de identificación y captura de información biométrica. En esa instancia se registran:

Las huellas dactilares .

. Una fotografía digital .

. La firma electrónica del titular.

Estos datos forman parte del proceso de emisión del nuevo ejemplar del documento.

Paso a paso para renovar el DNI

El trámite para obtener un nuevo DNI contempla una serie de etapas que deben cumplirse desde la solicitud inicial hasta la entrega del documento. El procedimiento previsto es el siguiente:

Buscar un centro de atención habilitado .

. Solicitar turno a través de los canales oficiales del Renaper o de Mi Argentina .

. Abonar el arancel correspondiente .

. Concurrir al centro de atención en la fecha asignada .

. Realizar la identificación y la captura de los datos biométricos .

. Recibir la constancia de trámite, que permite efectuar el seguimiento hasta la entrega del documento.

También existen modalidades de entrega más rápida destinadas a situaciones de urgencia. Estas alternativas cuentan con aranceles y condiciones diferentes al trámite regular, por lo que se recomienda consultar las opciones disponibles antes de comenzar la gestión.

Para qué sirve el chip sin contacto

El chip incorporado en el nuevo DNI permite realizar verificaciones electrónicas de identidad y constituye una de las principales novedades del documento. Su incorporación, junto con el uso del policarbonato y el grabado láser, busca reforzar la seguridad y alinear al DNI argentino con estándares internacionales de documentación de alta seguridad.

El chip sin contacto almacena información y datos biométricos que pueden ser utilizados para facilitar los procesos de validación electrónica de la identidad. La implementación del nuevo DNI electrónico será progresiva. No habrá una obligación general de reemplazar de inmediato los documentos anteriores que todavía se encuentren vigentes.

El nuevo formato comenzará a llegar a los ciudadanos a medida que deban renovar su documentación por vencimiento, pérdida, deterioro o cambios en sus datos personales.

De esta manera, el Renaper avanza en la incorporación del nuevo documento electrónico sin alterar la validez de los ejemplares actuales. Quienes tengan su DNI vigente podrán continuar utilizándolo hasta la fecha de vencimiento, mientras que las nuevas emisiones incorporarán el modelo vigente y sus herramientas tecnológicas de identificación y seguridad.