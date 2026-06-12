Colapinto fue más rápido que Gasly y terminó 10° en la primera práctica de Barcelona

La actividad oficial del Gran Premio de Barcelona comenzó con señales positivas para Franco Colapinto, quien completó una sólida actuación en la primera sesión de entrenamientos libres y finalizó en la décima posición de la clasificación general.

El piloto argentino logró ubicarse entre los diez mejores registros de la tanda y dejó una imagen alentadora para el equipo Alpine, especialmente al compararse con el desempeño de su compañero de escudería, Pierre Gasly, a quien superó por una diferencia de seis décimas de segundo.

La actuación adquiere relevancia porque representa un buen punto de partida para Colapinto en un fin de semana que aparece como una nueva oportunidad para seguir consolidando su rendimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Tras completar el primer ensayo, el argentino quedó enfocado en la continuidad de la actividad prevista para la jornada, ya que a las 12:00 volverá a salir a pista para disputar la segunda sesión de entrenamientos en el trazado catalán.

Russell lideró la sesión y marcó el ritmo

La referencia más rápida de la práctica fue establecida por George Russell, quien colocó a Mercedes al frente de la clasificación gracias a una vuelta de 1 minuto, 16 segundos y 363 milésimas.

El piloto británico encabezó una sesión muy competitiva que tuvo a varios de los principales protagonistas de la Fórmula 1 ubicados en las posiciones de vanguardia.

Detrás de Russell finalizaron:

• Oscar Piastri.

• Charles Leclerc.

• Max Verstappen.

Mientras tanto, Colapinto logró instalarse dentro del grupo de los diez mejores tiempos, un resultado que le permitió destacarse dentro de una parrilla integrada por algunos de los pilotos más importantes de la categoría.

Alpine encontró mejores respuestas con el argentino

Dentro de la estructura de Alpine, el balance inicial resultó claramente favorable para Franco Colapinto. El argentino consiguió completar una sesión consistente y ubicarse en el décimo lugar de la clasificación, mientras que Pierre Gasly concluyó en la decimoséptima posición.

La diferencia de rendimiento entre ambos pilotos quedó reflejada en los tiempos registrados durante la práctica, donde Colapinto consiguió una ventaja cercana a las seis décimas respecto de su compañero de equipo.

La sesión mostró un Alpine más competitivo en manos del argentino, que pudo desarrollar con normalidad su programa de trabajo durante la tanda y completar una actuación que deja expectativas positivas de cara a los próximos ensayos del fin de semana.

Problemas mecánicos para Pierre Gasly

La jornada no resultó sencilla para Pierre Gasly, quien además de finalizar lejos de los puestos de referencia sufrió inconvenientes mecánicos cuando la práctica ingresaba en sus minutos finales.

A menos de cinco minutos para la bandera a cuadros, el piloto francés advirtió por radio una situación anormal en su monoplaza.

"Algo está roto", reportó Gasly a su equipo mientras circulaba por el circuito. Tras recibir el mensaje, los ingenieros de Alpine le ordenaron regresar de inmediato a los boxes para permitir que los mecánicos revisaran el vehículo antes del cierre de la sesión.

El incidente condicionó el trabajo del francés y obligó a la escudería a concentrarse rápidamente en el diagnóstico de la falla con vistas al segundo entrenamiento del día.

Otros incidentes que dejó la práctica

La primera sesión de entrenamientos también estuvo marcada por algunas complicaciones para otros pilotos de la parrilla.

Uno de los episodios destacados tuvo como protagonista al brasileño Gabriel Bortoleto, quien sufrió una salida de pista durante la tanda. Posteriormente, el piloto expresó su preocupación por el comportamiento de los neumáticos blandos y por la respuesta general del monoplaza.

Según se informó, Bortoleto manifestó:

• Rápida degradación de los neumáticos blandos.

• Falta de agarre del vehículo.

Estas dificultades afectaron su desempeño durante la sesión y formaron parte de los problemas que varios equipos intentaron resolver en las primeras pruebas del fin de semana.

Un Williams sin actividad

Otro de los casos llamativos de la jornada fue el de Luke Browning, quien ni siquiera pudo registrar tiempos en la clasificación de la práctica.

El piloto de Williams permaneció sin actividad debido a problemas eléctricos que afectaron su monoplaza y le impidieron salir a la pista durante toda la sesión. La falla dejó al equipo sin datos de pista y obligó a los mecánicos a trabajar contrarreloj para intentar solucionar el inconveniente antes del segundo ensayo.

Buenas sensaciones para el argentino

Más allá de los distintos incidentes que marcaron la apertura del Gran Premio de Barcelona, la primera práctica dejó un saldo positivo para Franco Colapinto.

La décima posición obtenida, el hecho de haber superado ampliamente a su compañero de equipo y la posibilidad de completar una tanda sin inconvenientes importantes representan elementos alentadores para el argentino en el inicio de un fin de semana que recién comienza. Con la segunda práctica programada para las 12:00, Colapinto buscará continuar acumulando kilómetros, perfeccionar la puesta a punto del Alpine y ratificar las buenas sensaciones que dejó durante su primera presentación en el circuito catalán.