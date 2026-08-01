La UEFA celebró que la FIFA descartara privatizar el Mundial y apuntó contra Gianni Infantino

La UEFA celebró la decisión de la FIFA de abandonar el proyecto que buscaba privatizar parte de los derechos comerciales del Mundial y otros torneos internacionales. A través de un duro comunicado, la entidad europea sostuvo que el rechazo global obligó a dar marcha atrás con la iniciativa y lanzó fuertes críticas contra Gianni Infantino, al afirmar que perdió la confianza de gran parte de la "familia del fútbol".

La propuesta había despertado un amplio rechazo entre las federaciones nacionales que integran la UEFA y también recibió cuestionamientos de otras confederaciones, ligas, clubes, futbolistas y distintos actores vinculados al deporte.

"El fútbol no está en venta"

En el comunicado, la UEFA remarcó que el objetivo de las asociaciones fue proteger el deporte de intereses privados.

"El fútbol no está en venta", afirmó la entidad.

Además, cuestionó la manera en que se impulsó el proyecto, al denunciar que se trató de una iniciativa elaborada "en secreto", con escasa transparencia y sin consultar a los principales actores del fútbol mundial.

"No podemos seguir así, con planes secretos que se llevan a cabo a toda prisa, ideados por individuos anónimos y de dudoso beneficio para el deporte", expresó el organismo.

La UEFA también reclamó identificar a los responsables del proyecto y exigió que rindan cuentas por la propuesta.

Duras críticas a Gianni Infantino

El comunicado apuntó directamente contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al recordar que cuando asumió en 2016 prometió mayor transparencia y una mejor utilización de los recursos para el desarrollo del fútbol.

"En ambas promesas, no ha cumplido", sostuvo la UEFA.

La entidad calificó el proyecto como un acuerdo "turbio, opaco y a puerta cerrada", y aseguró que la conducción actual de la FIFA ya no cuenta con la confianza de buena parte del fútbol internacional.

"La actual directiva de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol", advirtió.

Proponen una nueva distribución de recursos

La UEFA recordó además que la FIFA dispone de reservas superiores a los 5.000 millones de dólares, por lo que consideró innecesario recurrir a la privatización de los derechos comerciales de sus principales competencias.

En ese sentido, adelantó que trabajará junto a otras confederaciones para impulsar una nueva distribución de recursos mediante el programa FIFA Forward, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol sin desprenderse de los activos comerciales más importantes de la organización.

Para la entidad europea, el abandono del proyecto representa una victoria institucional, aunque advirtió que ahora será necesario reconstruir la credibilidad y la confianza en la conducción de la FIFA.