Caso AFA: renunció el director de Marketing tras ser señalado como el testigo secreto

El director de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó su renuncia luego de permanecer nueve años al frente del área, una decisión que comunicó durante un acto del que participó el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.

La salida se produjo luego de que su nombre fuera señalado como el del presunto testigo secreto convocado por la Fiscalía Federal de Miami, en el marco de la causa que investiga los contratos celebrados con la empresa TourProdEnter, perteneciente a Javier Faroni.

El anuncio de la renuncia se dio en un contexto en el que la investigación judicial desarrollada en Estados Unidos continúa generando repercusiones en torno a la dirigencia del fútbol argentino.

Nueve años al frente del área de Marketing

Durante su gestión, Petersen fue el encargado de la marca global de la AFA, desempeñando funciones vinculadas al desarrollo comercial y a la proyección internacional de la institución.

Según la información difundida, durante esos nueve años consiguió importantes acuerdos comerciales que involucraron a la Selección argentina, consolidando el crecimiento de la marca de la AFA mediante la incorporación de distintos socios estratégicos.

En su despedida, el ahora exdirector explicó que la decisión de dejar el cargo había sido planificada con anticipación. "Desde hace mucho tiempo veníamos planificando esto. Tengo otros desafíos. Siempre estaré a disposición de AFA. De estos lugares uno nunca se va", expresó durante el acto en el que compartió escenario con Claudio "Chiqui" Tapia.

El mensaje de despedida publicado en X

Luego del anuncio oficial, Petersen difundió un mensaje más extenso a través de su cuenta en la red social X, donde realizó un balance de su paso por la institución.

En la publicación manifestó: "Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal, que pensé y planifiqué en los últimos meses. Durante nueve años, junto a un gran equipo y con más de 120 marcas como socios comerciales, demostramos que el fútbol y el deporte también pueden impulsar innovación, acuerdos globales y una marca con impacto mundial".

En ese mismo mensaje, el exdirector agradeció a las personas con las que compartió su gestión y destacó el respaldo recibido durante su permanencia en la entidad.

Agradecimientos a la conducción de la AFA

Dentro de su publicación, Petersen dedicó un reconocimiento especial al presidente de la AFA y a otros integrantes de la conducción de la institución.

En ese sentido expresó: "Agradezco a las personas que hicieron posible este camino por todo lo que aprendí y disfruté en el recorrido. Especialmente, al presidente Claudio Tapia, a Pablo Toviggino y a todo el Comité Ejecutivo, que me brindaron el espacio y la libertad para trabajar, proponer, innovar y crecer profesionalmente. A mi equipo de trabajo, al cuerpo técnico de la Selección Argentina, jugadores, leyendas y a todos los compañeros de trabajo en AFA durante estos años. Gracias a todos por la confianza, por el respaldo y por intentar construir siempre juntos una marca atractiva, referente y sobre todo global".

En ese texto también puso de relieve el trabajo realizado junto al equipo que lo acompañó durante su gestión y el desarrollo alcanzado por la marca institucional de la AFA.

Vinculación con la investigación en Estados Unidos

La renuncia se produjo luego de que Petersen fuera señalado como el nombre que habría sido convocado por la Fiscalía Federal de Miami como testigo secreto dentro de la causa que investiga los contratos celebrados con la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni.

Esa circunstancia colocó al entonces director de Marketing en el centro de la atención pública mientras continúa el desarrollo de la investigación judicial en Estados Unidos.

La información conocida indica que la convocatoria habría estado relacionada con ese expediente, en el que se analizan los contratos vinculados a la mencionada empresa.

Aspiraciones políticas en el fútbol

De acuerdo con la información obtenida por TN, Petersen tendría además aspiraciones políticas dentro del fútbol argentino. Según esa versión, su intención sería postularse como candidato a presidente de Boca en las elecciones previstas para diciembre de 2027.

Hasta el momento, esa posibilidad surge como una proyección vinculada a su futuro dentro de la actividad futbolística, luego de cerrar su etapa al frente del área de Marketing de la AFA.