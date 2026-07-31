Conmebol enfría la disputa entre FIFA y UEFA y exige más información antes de decidir

La Conmebol emitió un comunicado oficial en las últimas horas para fijar su posición respecto de la creciente crisis institucional que atraviesa el fútbol mundial en torno al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). Lejos de alinearse de inmediato con alguno de los sectores enfrentados, la entidad sudamericana dejó en claro que todavía no tomó una decisión y que continuará analizando la iniciativa antes de definir una postura.

En el mensaje difundido por la federación sudamericana, la organización aseguró que actuará "con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración", al tiempo que confirmó haber solicitado información adicional a la FIFA antes de adoptar una determinación definitiva.

La decisión de no apresurarse refleja la intención de la Conmebol de evaluar en profundidad una propuesta que ya provocó un fuerte enfrentamiento entre distintos actores del fútbol internacional y que amenaza con modificar el equilibrio político dentro del organismo rector del deporte.

El boicot impulsado por la UEFA gana respaldo internacional

Mientras la Conmebol mantiene una posición de análisis, la tensión continúa escalando a nivel internacional. Con el objetivo de destronar a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, una iniciativa promovida por la UEFA comenzó a tomar forma en las últimas horas mediante la organización de un boicot al proyecto impulsado por el dirigente.

Según la información conocida, a esa postura ya se sumaron dos importantes confederaciones:

La Concacaf , correspondiente al fútbol de Norteamérica.

, correspondiente al fútbol de Norteamérica. La AFC, que representa al fútbol asiático.

El conflicto tomó mayor dimensión un día después de confirmarse el intento de boicot organizado por el fútbol europeo. Incluso, desde ese sector se aseguró la decisión de bajarse de los próximos torneos organizados por la FIFA, en una medida que ya encontró respaldo en las federaciones anteriormente mencionadas.

En ese contexto, la Conmebol confirmó que se encuentra al tanto de la situación, aunque reiteró que todavía no adoptó una decisión respecto del proyecto ni del conflicto político que atraviesa al organismo internacional.

"Primero está el fútbol": la posición expresada por la Conmebol

Dentro del comunicado oficial, la confederación sudamericana ratificó una postura basada en el principio de que "primero está el fútbol".

En ese sentido, sostuvo que el desarrollo del deporte requiere la adopción de decisiones de carácter comercial, como ocurre con el controvertido proyecto de creación de FIFA Forward Enterprise. Sin embargo, también remarcó un límite que considera fundamental: esas decisiones deben estar al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

Con esa definición, la Conmebol buscó expresar un criterio de equilibrio entre el desarrollo económico del deporte y la preservación de sus principios, evitando por el momento pronunciarse a favor o en contra de la iniciativa presentada por la FIFA.

El análisis interno y el pedido de aclaraciones a la FIFA

Como parte del proceso de evaluación, la Conmebol informó que tomó conocimiento formal de la propuesta y convocó una reunión de Consejo con el propósito de "analizar y evaluar" el proyecto.

El objetivo de ese encuentro fue estudiar la iniciativa con el rigor y la responsabilidad que, según la propia entidad, exige un tema de semejante importancia para el futuro del fútbol.

Posteriormente, y luego de realizar consultas con las asociaciones nacionales que integran la confederación, la organización resolvió solicitar a la FIFA información adicional y aclaraciones puntuales.

Los aspectos sobre los cuales pidió precisiones incluyen:

El alcance del proyecto.

La estructura propuesta.

El modelo de gobernanza.

Los posibles efectos de la iniciativa.

Además, la Conmebol formuló un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol, en medio de un escenario caracterizado por la creciente confrontación entre distintas confederaciones.

Qué propone FIFA Forward Enterprise

El proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) fue presentado por Gianni Infantino mediante un video publicado el miércoles 29 de julio.

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la FIFA, la iniciativa tiene como objetivo principal potenciar el valor comercial del fútbol.

Entre los beneficios mencionados por Infantino figura uno de los puntos más relevantes de la propuesta: incrementar en un 150% el dinero otorgado a cada federación.

No obstante, la iniciativa encontró rápidamente resistencia en distintos sectores del fútbol internacional, donde recibió fuertes cuestionamientos. El proyecto, además, deberá ser sometido a votación, instancia que aparece como determinante para definir su futuro.

Infantino atraviesa un momento de creciente presión

La discusión alrededor de FIFA Forward Enterprise se desarrolla en un contexto especialmente complejo para Gianni Infantino, quien ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016.

El dirigente ya había recibido duras críticas por la implementación de las pausas de rehidratación obligatorias durante el Mundial, una medida señalada como una excusa para interrumpir los partidos con espacios publicitarios y, además, hacer los encuentros más amenos para el público estadounidense.

Ahora, el mandatario enfrenta un escenario todavía más delicado. Mientras se multiplican los rumores sobre una posible renuncia, también existe la certeza de que el año próximo habrá elecciones para definir la conducción de la FIFA.

En ese escenario aparece mencionado Nasser Al-Khelaifi, jeque del PSG, como uno de los candidatos a quedarse con el poder, en un proceso electoral que podría redefinir el liderazgo del máximo organismo del fútbol internacional.

Con este panorama, la postura asumida por la Conmebol adquiere una relevancia especial. Mientras el boicot impulsado por la UEFA continúa sumando respaldos y el proyecto FIFA Forward Enterprise divide al fútbol mundial, la confederación sudamericana optó por mantener una posición de cautela, solicitar mayores precisiones a la FIFA y reservar su decisión hasta contar con todos los elementos necesarios para evaluar una iniciativa que ya se convirtió en el eje de una de las mayores disputas políticas del fútbol internacional.