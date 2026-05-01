Colapinto lo hizo y largará 8° en la carrera Sprint del GP de Miami

El argentino Franco Colapinto protagonizó una actuación destacada en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y logró clasificarse en el octavo lugar para la carrera Sprint, consolidando así su mejor rendimiento desde su llegada a la categoría con el equipo Alpine.

En el exigente trazado callejero estadounidense, el piloto construyó una clasificación en claro ascenso, mostrando solidez, adaptación y capacidad para mejorar sus registros en cada instancia. Este desempeño le permitirá largar desde la cuarta fila, en una posición estratégica para disputar puntos en la competencia corta.

El resultado no solo refleja su evolución individual, sino también una mejora en el rendimiento general del equipo, que logró posicionar a sus dos pilotos dentro del top 10.

De menos a más

La performance de Colapinto se construyó paso a paso a lo largo de las distintas fases de la clasificación Sprint. En la primera tanda, la SQ1, el argentino avanzó con un tiempo de 1:30.386, suficiente para superar el primer corte sin sobresaltos.

En la SQ2, sin embargo, dio un salto significativo. Con un registro de 1:29.527, logró meterse entre los diez mejores y asegurar su lugar en la instancia definitiva. En ese tramo, además, superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo que reafirmó su competitividad interna dentro de Alpine.

Los principales registros de su clasificación fueron:

SQ1: 1:30.386

1:30.386 SQ2: 1:29.527

1:29.527 SQ3: 1:29.320

Este progreso constante fue clave para posicionarse entre los protagonistas de la jornada.

Una vuelta decisiva en el momento clave

En la fase final, la SQ3, Colapinto volvió a elevar su nivel. En los instantes decisivos marcó una vuelta de 1:29.320, que lo ubicó momentáneamente entre los cinco mejores tiempos de la sesión.

Ese registro evidenció su capacidad para rendir bajo presión en un contexto de máxima exigencia. Si bien no logró sostener esa posición hasta el cierre, finalmente se consolidó en el octavo puesto, un resultado que igualmente representa un avance significativo en su trayectoria. La ubicación final le permitirá compartir la cuarta fila de largada con el experimentado Lewis Hamilton, en un escenario que pondrá a prueba su consistencia y estrategia en carrera.

Norris rompe la tendencia

En la parte alta de la clasificación, la pole position quedó en manos de Lando Norris, quien registró un tiempo de 1:27.839 y le dio a McLaren su primera clasificación ganada de la temporada.

Este resultado marcó el fin del dominio que hasta el momento ejercía Mercedes, abriendo un nuevo panorama competitivo en la categoría. El podio de la clasificación se completó con:

Kimi Antonelli , líder del campeonato, en el segundo lugar a 0s222 .

, líder del campeonato, en el segundo lugar a . Oscar Piastri, que cerró el top 3.

Este contexto refuerza la paridad entre las escuderías y anticipa una carrera Sprint con múltiples protagonistas.

Alpine consolida una jornada positiva

El rendimiento del equipo Alpine también se vio reflejado en la clasificación de Pierre Gasly, quien partirá desde el décimo lugar. La diferencia entre ambos pilotos fue un indicador del buen desempeño general del equipo, que logró posicionarse con competitividad frente a rivales de mayor experiencia.

El hecho de que ambos autos se ubiquen dentro de los diez mejores refuerza la solidez del conjunto en este fin de semana de competencia.