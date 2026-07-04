Colapinto terminó 12° en la Sprint del GP de Gran Bretaña y buscará mejorar en la clasificación

Franco Colapinto comenzó este sábado su actividad en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 con una actuación sólida en la carrera Sprint disputada en el circuito de Silverstone. El piloto argentino, que también concentra la atención de los fanáticos del automovilismo en Catamarca, finalizó en el 12° puesto tras haber largado desde la 14ª posición, aunque no logró sumar puntos para el campeonato.

Colapinto tuvo una muy buena partida y consiguió avanzar posiciones en los primeros metros de competencia. Sin embargo, con el correr de las vueltas, su Alpine perdió rendimiento frente a sus principales rivales, especialmente los Racing Bulls, lo que le impidió acercarse a los ocho primeros lugares, que otorgaban unidades.

A pesar de ello, el balance fue positivo para el argentino, que logró ganar dos posiciones respecto de su lugar de partida y completó una carrera sin inconvenientes.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también quedó fuera de la zona de puntuación al finalizar en el 11° puesto.

Antonelli se quedó con la Sprint

La victoria fue para el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien sumó ocho puntos y amplió su ventaja al frente del campeonato.

El podio lo completaron Lewis Hamilton, con Ferrari, quien había partido desde la pole position, y Lando Norris, de McLaren, en el tercer lugar.

Se viene la clasificación

La actividad continuará este mismo sábado con la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña, prevista para las 12 (hora de la Argentina).

Colapinto buscará mejorar su rendimiento en Silverstone para conseguir una buena posición de largada de cara a la competencia del domingo.

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